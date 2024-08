Governador libera R$ 220 milhões para reformas e equipamentos para escolas

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou nesta quinta-feira (22) a liberação de R$ 220 milhões para a melhoria da estrutura das escolas da rede estadual. Os recursos serão destinados para reformas em colégios e aquisição de equipamentos como fornos, máquinas de lava-louça e aparelhos de ar-condicionado. O anúncio foi realizado durante o II Seminário de Diretores da Rede Estadual de Ensino, em Foz do Iguaçu.

De acordo com o governador, o objetivo é melhorar o ambiente escolar e a infraestrutura das escolas, beneficiando alunos, professores e funcionários. "Parte deste investimento será usada para reparos e reformas nas escolas que mais necessitam, enquanto outra parte será destinada à compra de equipamentos que auxiliarão tanto na merenda escolar quanto no conforto dentro das salas de aula", destacou Ratinho Junior.

Entre as reformas planejadas, R$ 100 milhões serão alocados para a reforma de aproximadamente 100 escolas que necessitam de reparos urgentes. Essas obras, que incluem troca de pisos, pinturas, reformas nas redes elétricas e hidráulicas, além da construção de rampas de acessibilidade, fazem parte de um plano maior de R$ 450 milhões para obras em todas as unidades da rede estadual.

Os outros R$ 120 milhões serão usados para a aquisição de mil fornos combinados elétricos, 2 mil máquinas de lava-louça e 10 mil aparelhos de ar-condicionado. Esses equipamentos visam melhorar a estrutura das cozinhas escolares e avançar no plano de climatizar todas as escolas do estado. Além dos 10 mil aparelhos de ar-condicionado anunciados, outros 5 mil já foram instalados, com previsão de aquisição de mais 10 mil até 2025.

Ratinho Junior também mencionou o plano em curso para substituir as salas de aula de madeira por estruturas de alvenaria em todo o Paraná. Com um investimento de R$ 113 milhões, 320 salas já foram modernizadas, e outras 184 passarão por reformas nas próximas semanas.

O governador também anunciou a abertura de um edital com 2 mil vagas para a dobra de padrão para 40 horas dos professores da rede e o pagamento de bônus para os profissionais das escolas com bom desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Os investimentos fazem parte de uma política contínua de melhoria na educação, que tem levado o Paraná a alcançar bons resultados no Ideb e a oferecer a melhor merenda escolar do Brasil, com alimentos orgânicos e de origem familiar sendo fornecidos diariamente nas escolas estaduais.