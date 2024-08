Sanepar investe mais de R$ 5 milhões em Santo Antônio da Platina

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está concluindo um investimento de R$ 5,8 milhões na ampliação do sistema de abastecimento de água em Santo Antônio da Platina, município localizado no Norte Pioneiro do estado. A obra, que deve ser finalizada ainda nesta semana, visa melhorar a capacidade de produção e distribuição de água tratada para a população local.

Entre as melhorias implementadas, a Sanepar executou a instalação de mais de 4,7 quilômetros de rede adutora de água in natura e a operacionalização de um novo poço, o Poço 15, além da construção de uma estação elevatória de água. Segundo a companhia, esse novo poço, que será interligado ao sistema de abastecimento no próximo domingo (25), possui uma vazão de 50 a 57 mil litros de água por hora. Isso representa um aumento de 10% na capacidade de produção do sistema, resultando em cerca de um milhão de litros de água a mais sendo fornecidos diariamente à cidade.

O Poço 15 será conectado ao Reservatório 5, que já existe na cidade e tem capacidade para armazenar 2,3 milhões de litros de água. Esse reservatório é responsável por cerca de 30% do volume de água distribuído para a população urbana de Santo Antônio da Platina e para o distrito de Platina.

Os trabalhos de interligação do novo poço ao sistema de abastecimento estão programados para iniciar às 8h de domingo, com previsão de término por volta das 18h do mesmo dia. Após a conclusão, o abastecimento de água na cidade deve ser retomado gradualmente, com normalização completa prevista até as 22h. A Sanepar informa que os serviços serão realizados mesmo em caso de mau tempo.

Durante a execução dos serviços, a companhia orienta a população a utilizar a água de forma econômica, priorizando o uso para higiene pessoal e alimentação, e adiando atividades não essenciais, como lavagem de roupas e carros. A empresa também reforça a importância de cada residência ter um reservatório domiciliar com capacidade mínima de 500 litros, o que pode ajudar a minimizar os impactos de interrupções temporárias no abastecimento.

Para mais informações ou para tirar dúvidas, a Sanepar disponibiliza o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas por dia. O atendimento também pode ser feito via WhatsApp pelo número (41) 99544-0115, pelo site da Sanepar ou pelo aplicativo Sanepar Mobile.