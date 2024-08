Mulher é presa após furtar vodca em Supermercado

Uma mulher foi presa em flagrante após realizar furto em um supermercado. A ocorrência foi registrada no início da noite desta quarta-feira (21) no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de furto onde os funcionários de um supermercado haviam detido uma mulher suspeita. Diante do chamado, a equipe foi até o estabelecimento comercial para averiguar a situação.

No local, em contato com funcionários, os policiais foram informados que a mulher foi pega no flagra após furtar uma garrafa de vodca, uma lata de atum e uma conserva de pepino.

Frente aos fatos, a suspeita foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.