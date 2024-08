Secretaria da Educação prorroga inscrições para PSS da Educação

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed) anunciou nesta quinta-feira (22) a prorrogação do prazo para as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professores na rede estadual.

Continua após a publicidade

O prazo final para as inscrições, agora passa a ser até as 16h00 da próxima segunda-feira (26). Da mesma forma, o prazo limite para o pagamento da taxa também foi prorrogado, sendo aceitável até as 20h00 do dia 26.

Continua após a publicidade

Os candidatos poderão se inscrever para concorrer a vagas na Educação Básica e/ou na Educação Profissional. Caso os interessados optem por apenas uma vaga, deverá pagar uma taxa de inscrição, no valor de R$ 62,00. Já aqueles que se inscreverem em duas vagas, deverão pagar a taxa de R$ 82,00.

O PSS está disponibilizando até 30 mil vagas ao longo do período de vigência, abrangendo os 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) do estado. Vale ressaltar que o Processo terá validade inicial para o ano de 2025, podendo ser prorrogado até o ano de 2026.

As vagas ofertadas pela Seed, têm carga horária de até 40 horas semanais, apresentando salários de até R$ 6.158,04, incluindo gratificação e vale transporte. Além das vagas disponíveis para a Educação Básica e Educação Profissional, o PSS abrange vagas para Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC) e Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE).

Candidatos serão sumbetidos a prova objetiva, prova de títulos e prova prática. Foto: Seed-PR

Os candidatos inscritos no PSS, serão submetidos a uma prova objetiva, classificatória e eliminatória, além de provas de títulos e uma prova prática, que inclui a elaboração de um plano de aula.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 29 de setembro, sendo realizadas nos municípios de Apucarana, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz.

O resultado das provas e a classificação dos candidatos será divulgada a partir do dia nove de dezembro. Já a convocação para os cargos será realizada em duas fases, que poderão ocorrer separadamente ou simultaneamente, envolvendo a comparação dos documentos informados na inscrição e contratação, dependendo da disponibilidade das vagas.

As inscrições deverão ser realizadas de forma online, através do site www.institutoconsulplan.org.br. Para acessar o edital completo do PSS, os interessados podem acessá-lo AQUI.