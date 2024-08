Morre no hospital vítima de acidente com moto em Wenceslau Braz

O jovem Luiz Miguel, de 22 anos, faleceu na tarde desta quarta-feira (21) após sofrer ferimentos graves em um acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (17). O trágico acidente aconteceu próximo ao município de Wenceslau Braz, cidade em que o jovem residia.

Na noite de sábado, Luiz Miguel estava conduzindo uma motocicleta Honda CG 160 quando se envolveu na colisão com um automóvel VW Polo, ambos com placas de Wenceslau Braz. O acidente ocorreu por volta das 21h00 no trecho da rodovia PR-422 que liga Wenceslau Braz a Santana do Itararé.

Segundo informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Estadual, a condutora do Polo, uma mulher de 42 anos, estava trafegando por uma estrada rural e, ao acessar a rodovia, acabou colidindo frontalmente com a motocicleta.

O impacto foi extremamente violento e deixou Luiz Miguel com ferimentos severos. Ele foi socorrido no local e transportado para um hospital em Londrina, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Infelizmente, apesar dos esforços médicos para salvar sua vida, Luiz Miguel não resistiu e faleceu nesta quarta-feira. A notícia de sua morte causou grande tristeza entre seus familiares e amigos.

A condutora do VW Polo, que não sofreu ferimentos, foi submetida ao teste do etilômetro, que resultou negativo para o consumo de álcool, indicando que ela não estava sob a influência de bebidas alcoólicas no momento do acidente.