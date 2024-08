Polícia prende três suspeitos que utilizavam dinheiro do tráfico para construir imóvel

Na manhã da última segunda-feira (19), uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina foi realizada com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra indivíduos suspeitos de fazer parte de um grupo de traficantes que estava atuando na região do bairro Vila Claro.

Continua após a publicidade

A operação, que foi realizada afim de desarticular o esquema de tráfico de drogas na localidade, resultou na prisão preventiva de três homens, com idades de 20, 24 e 29 anos de idade.

Continua após a publicidade

De acordo com as investigações conduzidas pelas autoridades policiais, os indivíduos presos estariam envolvidos em atividades criminosas associadas a outros traficantes que já estão detidos. Esses suspeitos eram responsáveis pela coordenação e supervisão da distribuição e venda de drogas na área da Vila Claro.

Além disso, a investigação revelou que os suspeitos também estavam envolvidos em práticas ilícitas relacionadas ao tráfico, incluindo a corrupção de menores para facilitar o comércio de drogas.

Além das prisões, os delegados que lideraram a operação solicitaram o sequestro judicial de um imóvel localizado no Bairro Colina Verde. Esse imóvel estava sendo construído com recursos oriundos do tráfico de drogas, segundo informações obtidas durante a investigação. A solicitação para o sequestro do imóvel recebeu o respaldo do Ministério Público e foi aprovada pelo juiz da Vara Criminal, que também emitiu as ordens de prisão para os suspeitos.

Os três homens presos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Andirá, onde permanecerão à disposição da Justiça enquanto o processo legal continua.