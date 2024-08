Com investimento de R$ 3 bilhões, Norte Pioneiro vai ganhar fábrica de fertilizantes

O município de Sapopema, no Norte Pioneiro, sediará uma nova fábrica de fertilizantes nitrogenados (ureia) orçada em R$ 3 bilhões, o que fará dela uma das maiores do segmento no Brasil. Os detalhes do novo empreendimento foram discutidos nesta segunda-feira (19), em Curitiba, em reunião do governador Carlos Massa Ratinho Junior com investidores ligados à Paranafert, que será a empresa gestora.

A fábrica a ser instalada em Sapopema terá uma capacidade de produção de aproximadamente 520 mil toneladas de fertilizante por ano, respondendo sozinha por 7% do consumo nacional. Nela, também deverão ser produzidas anualmente mais 13 mil toneladas de enxofre e derivados

A estimativa, segundo os empresários envolvidos, é que cerca de 800 empregos diretos sejam gerados na futura fábrica. O cronograma inicial prevê que o empreendimento obtenha todas as licenças ambientais e outras autorizações legais para ser construído em cerca de um ano. Após este período, a obra deverá levar outros dois anos para ser concluída.

Ao conhecer detalhes do projeto, o governador comemorou o impacto positivo que deverá ser causado pelo investimento. “O Paraná terá em Sapopema uma das maiores fábricas de fertilizantes nitrogenados do Brasil, o que representa uma solução para toda a cadeia do agronegócio, ajudando o Estado e o País a dependerem menos dos fertilizantes que são produzidos em outros países, além de ajudarem no desenvolvimento de Sapopema e dos municípios vizinhos”, afirmou Ratinho Junior.

INSUMO ESTRATÉGICO

Devido à grande demanda do agronegócio, especialmente do Paraná, o Brasil é atualmente o maior importador mundial de fertilizantes, com cerca de 86% das suas necessidades atendidas por outros países. O insumo tornou-se ainda mais estratégico para o setor devido ao aumento de 180% nos preços entre 2021 e 2022 por causa da alta dos custos de matéria-prima, problemas logísticos causados pela pandemia e conflitos geopolíticos envolvendo grandes fornecedores, principalmente a Ucrânia.

Por esses e outros motivos, o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas (Confert) aprovou, em novembro de 2023, o Plano Nacional de Fertilizantes (PNF/2050). No documento, ficou estabelecido que a produção nacional de fertilizantes deva ser capaz de atender de 45% a 50% da demanda nacional até 2050, o que torna dá à nova fábrica a ser instalada no Paraná um caráter ainda mais estratégico em nível nacional.

SUSTENTABILIDADE

Composto de alto teor de nitrogênio, a ureia é um dos nutrientes essenciais para o crescimento das plantas e amplamente utilizada para aumentar a produtividade agrícola. Quando aplicada com as técnicas adequadas de manejo, ela contribui para o desenvolvimento saudável das plantas com menos aplicações, reduzindo impactos ambientais como o risco de contaminação de lençóis freáticos, ao mesmo tempo em que demanda menos recursos naturais.

A produção do fertilizante nitrogenado é feita a partir da gaseificação do carvão mineral, que representa 25% da produção desse insumo em nível mundial. A China, a Índia e a África do Sul estão entre os países que mais utilizam essa tecnologia atualmente.

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, que participou da reunião, a produção de fertilizantes em Sapopema a partir dessa técnica representa um grande potencial econômico para o Estado. “É mais uma oportunidade de aproveitar o potencial do patrimônio natural existente no Paraná, reduzindo a dependência das importações”, disse.

“O Norte Pioneiro vai ganhar muito com esse investimento e o nosso papel é fazer com que o licenciamento seja conduzido de acordo com as normas ambientais e com agilidade para que os empresários tenham confiança para investir”, acrescentou Souza.

O presidente do Instituto Água e Terra (IAT), José Luiz Scroccaro, informou que o órgão estadual já deu início às tratativas com a empresa para a emissão das licenças ambientais necessárias para a instalação do empreendimento em Sapopema. “Elaboramos o termo de referência com a empresa e pedimos aos representantes o RAS (Relatório Ambiental Simplificado) porque a fábrica utilizará uma tecnologia muito avançada”, afirmou.

“Aguardamos os detalhamentos do projeto, de como o insumo será processado, para que possamos dar sequência ao processo de emissão da licença de instalação”, acrescentou Scroccaro.

PRESENÇAS

Também participaram da reunião o vice-governador Darci Piana; o secretário estadual do Planejamento, Guto Silva; a deputada federal Luísa Canziani; o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli; o conselheiro de Administração da Sanepar, Eduardo Scirarra; e representantes da Paranafert e investidores.