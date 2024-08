Conheça os candidatos a prefeito e vereador de Jacarezinho que irão disputar as Eleições Municipais 2024

Com as Eleições Municipais 2024 cada vez mais próximas, o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) divulgou a lista dos candidatos a prefeito e vereador das cidades brasileiras. Em Jacarezinho, o TSE registrou dois candidatos a prefeito e 97 candidatos a vereador.

Continua após a publicidade

Os candidatos registrados para disputar à prefeitura de Jacarezinho são o atual prefeito e candidato a reeleição, Marcelo Palhares (PSD) e o Doutor Sergio (PSB). Estes são os candidatos que disputaram a vaga de prefeito para a gestão de 2025 em Jacarezinho.

Continua após a publicidade

Já os candidatos a vereador do município são Abobrão Bueno (PP), Adriano (PL), Alessandra Justino (PSB), Alex Sandro (Republicanos), Bassinelo (PT), Batatinha da Saúde (União), Betão da Curva (PSD), Carlos Roberto (PP), Carlos Souza (MDB), Cezinha do Som (PP), Chico Serraia (Pode), Chiquinho Mecânico (Pode), Claudião (PSD), Cleiton Ferraz (PT), Colosso Acima da Média (MDB), Corotinho (PSB), Costa (Republicanos), Daiane Morais (PT), David Silva (PSB), Diaconisa Maria Tereza (PL), Diego Lourival (PDT), Dioni Pedreiro (MDB), Dorival de Souza - "Val" (PDT), Edilson da Luz (PSD), Edison Pintor (PL).

Elaine Ricardo (PP), Elisa Copeira (MDB), Érica Silva (União), Ester (PSB), Fabiana Vieira (PT), Fran Pereira (PSD), Franciane de Castro (Republicanos), Geladeira (PSD), Gois (PSD), Hugo do Hospital (PDT), Júlio Ventura (União), Kiko Noticias (MDB), Leal do Entulho e Cata Galhos (MDB), Leo do Aeroporto (Republicanos), Leyza Miranda (Republicanos), Lu do Postinho (PSD), Luciane (PSD), Maldonado Pneus (PP), Márcia Orlandini (União), Marcos Bond (PSB), Maria Silvia (Pode), Marisa Rosa (PP), Michele Xavier (PSB), Mirella do Agro (PL).

Nutri Terezinha Ximenes (MDB), Pastor André Melo (MDB), Paty Frentista (União), Patricia Martoni (MDB), Paulinho Mello (PL), Paulo Borracheiro (PL), Paulo Neto (Pode), Professor Carreri (PT), Professor Cesar (União), Professor Selonk (MDB), Professora Syrlene (PT), Radamés (PT), Rafael Dentinho (PP), Reginaldo Serra (PSB), Renan dos Santos (PSD), Roberto Luma Gamba (PP), Rogério dos Santos (Pode), Ronaldo (PSB), Rosimauro Araujo (PDT), Samantha Baccon (Pode), Samantha do Panorama (PL), Sargento André (PL), Serginho Marques (PT).

Sérgio Possetti (PT), Silvio Rosa Garoto do Povo (PL), Suélen Silva (PDT), Suica (União), Suzy (PDT), Tabajara do Site (PDT), Tinoco Vigilante (PDT), Tironi (PSB), Toni (Republicanos), Valdeci da Ambulância (União), Valéria Monteiro (Republicanos), Valtinho (União), Vanessa Bertossi (Pode), Vanessa Francisquinho da Silva (PDT), Verinha (Republicanos), Vicentinho (PDT), Waguinho da Saúde (PP), Weimar (PL), William do Presente (PSD), Wilson Ferreira (Republicanos), Zé Boné (PSB), Zé Rui Bráz (Pode), Zé Valter (Pode), Zilda Bregonholi do Social (PP).

As eleições serão realizadas no dia seis de outubro deste ano. De acordo com o calendário eleitoral definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleições ocorrerão em primeiro turno na data mencionada. Caso seja necessário um segundo turno para a escolha dos prefeitos e prefeitas, este será realizado no dia 27 de outubro de 2024. Esse cronograma é estabelecido pela Resolução TSE nº 23.652/2021, que rege as normas para as eleições de 2024.