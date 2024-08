ARAPOTI: Vídeos mostram Jociele sendo levada para local onde foi encontrada morta

Imagens registrada por câmeras de segurança trouxeram um novo capítulo para um crime brutal que abalou moradores de Arapoti nesta segunda-feira (19) após uma mulher que estava desaparecida ser encontrada morta. Nos vídeos, é possível ver um homem levando a vítima para uma área de mata onde o corpo foi encontrado.

Conforme as investigações, a vítima identificada como Jociele de Jesus de Abreu, de 31 anos, saiu de sua casa no bairro Jardim Ceres por volta das 23h30 do último sábado (17) e, desde então, não foi mais vista por familiares e amigos que iniciaram uma corrente nas redes sociais para tentar encontrar a jovem. Porém, no fim da manhã desta segunda-feira, um corpo foi encontrado em uma mata as margens da Rua Moisés Lupion, próximo a Linha Verde.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local que foi isolado. O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico legal) sendo posteriormente confirmado se tratar de Jociele. Conforme uma análise preliminar, a vítima apresentava sinais de violência e possível abuso sexual, pois não estava com a parte debaixo de suas roupas.

Após ser liberado pelo IML, o corpo da jovem foi velado durante a madrugada desta terça-feira (20) e sepultado no cemitério municipal de Arapoti sob forte comoção popular.

IMAGENS

Durante as investigações, a polícia teve acesso a imagens de uma câmera de vigilância que registrou os últimos momentos de Jociele viva.

No vídeo, é possível observar que, por volta das 00h13 do domingo (18), Jociele caminha ao lado de um homem que está acompanhado de um cachorro. Logo em seguida, o suspeito ataca a mulher que chega a gritar por ajuda, mas acaba sendo levada para dentro da mata. Após isso, o silêncio toma conta do cenário.

Já por volta das 00h43, cerca de meia hora após levar a mulher para mata, o suspeito saiu do local andando tranquilamente pela rua acompanhado de seu cachorro.

O suspeito trajava camisa vermelha, bermuda escura e tênis, além de um boné preto. No momento em que abordou a vítima, ele também estava utilizando uma barra de madeira como uma espécie de bengala.

Até o momento, a principal suspeita polícia é de que o homem seja andarilho e possa estar em Arapoti ou outras cidades da região.

Denúncias que possam levar ao paradeiro do suspeito podem ser feitas através do telefone 190 da Polícia Militar ou (43) 3557-1323 da Polícia Civil.

Veja os vídeos abaixo: