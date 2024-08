Conheça os candidatos para vereador e prefeito em Wenceslau Braz

As Eleições Municipais de 2024, marcadas para o dia seis de outubro em todo o Brasil, movimenta o país com candidatos e candidatas dispostos a lutar para conquistar a população, garantindo assim, sua vaga nas gestões municipais de 2025.

De acordo com dados informados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o município de Wenceslau Braz tem cinco candidatos a prefeito e 117 candidatos a vereador registrados para disputar a eleição de 2024.

Entre os candidatos a prefeito do município, estão registrados Cristóvam (PSDB), Fernando Maluf (NOVO), Pedrinho Mazão (PT), Polaco (PSB) e o atual prefeito e candidato a reeleição, Taidinho (PSD).

Já para vereador, o município conta com 117 candidatos, sendo eles Ademir Vilas Boas (PSB), Ademirzinho (Republicanos), Adriana Ferreira (União), Adriana Lima (Solidariedade), Adriano Teixeira (PDT), Afrisio Teixeira (PSD), Aline Nazareth (Republicanos), Aline Silva (PSD), Alisson Viola (Solidariedade), André do Jornal (PDT), Andreia da Silva (PT), Beleza do Motocross (PSD), Bruna Lessa Fidelis (Novo), Cal Pedreiro (PSB), Célia Brecailo (União), Clarice da Silva (PDT), Cristiano Segurança (PDT), Cristina Martins (PT), Dani Marcelino (Cidadania), Davi Mecânico (Solidariedade).

Além de Dorca (MDB), Dr Ricardo (PRTB), Dra Denise (PSB), Duda (PRTB), Edinho Chapéu Preto (PDT), Edivaldo Frandini Gordinho (PL), Edmar do Tião Bar (PL), Eliseu Teixeira (PL), Enfermeira Viviane (Republicanos), Ezequiel Silva da Rádio (MDB), Fabio Pereira (Novo), Fatinha do Salgado (PDT), Fernando Paraíba (Novo), Fran Eletro Cleber (PL), Francisca (Solidariedade), Gabriel Fernando da Silva (PT), Galo (PRTB), Geralda (União), Geremias Piu (PSD), Gezualdo (PRTB), Gila (PRTB).

Junto a estes, estão Giovane Claudino Parceiro (União), Gleyce Suelen (Cidadania), Ivan Barboza (PDT), Jairão (Novo), Janete do RG (MDB), Jessika Stefaniack (Solidariedade), João Bonitinho (PSB), João Marcio (PRTB), João Palito (PSD), João Paulo (Solidariedade), João Rosa (PSDB), Joaquim Botão (PL), Jorgiana Juraski (PDT), Jorginho Sabater (Republicanos), Josemar Furini (MDB), Julie (PSD), Júnior Henrique (Novo), Jurandir do Bar (PDT), Khaufinho (União), Ki Suco (PRTB).

Também foram confirmados os candidatos Laluxa (PSB), Lambari (Republicanos), Leonardo Carvalho (Solidariedade), Leoni Nagata (PL), Luiz Fernando (PT), Luzia da Vila Rural (Novo), Maik Orsac (Novo), Marcia (Novo), Marcinho Moto Taxi (PT), Marcio de Oliveira (PSDB), Margarete Gouveia (PRTB), Maria Fernanda (PT), Marina Cantora (PRTB), Mario Cabeludo (Republicanos), Mateuzão (Cidadania), Mauro da Circular (PSD), Meloso (Republicanos), Mimi Videira (União), Nabil da Saúde (União), Nei Luiz (MDB), Neiva Camargo (PL).

Além de Ney Vieira (Cidadania), Nivaldo (Solidariedade), Pastor José Carlos (PDT), Pastor Reinaldo Miguel (Solidariedade), Paulo Leonar (PSB), Paulo Vale (PT), Pedro Pertilak (PSB), Polakinho da Cultura (Novo), Professor Pena (PL), Professor Txay (Republicanos), Reinaldo Mecanico (União), Roberto Rodacki (MDB), Robilton Karate (PRTB), Robson da Saúde (União), Rodrigo Agropet (MDB), Rose Andraus (PSDB), Ruan Mesquita (União), Sandra da Saúde (MDB), Silva (Novo), Sol (PSB), Tiago do Bar (Republicanos), Tiãozinho da Farturinha (PSD), Tigração (PSB), Tio Rick (PSB), Valdeci Pintor (PT), Valdecir (PT), Valdecy Waguinho Som (PL), Vanderlei de Camargo (PL), Veiga (MDB), Vera do Papelão (Republicanos), Vera do Por do Sol (PSD), Waldir Silva (Solidariedade), Wanderlei (PT), Yvana Bronquetti (PSD), Zezão do Pátio (MDB).

É importante que os cidadãos estejam atentos às datas e prazos para regularizar sua situação eleitoral e participar efetivamente do processo democrático. Para mais informações, consulte a Resolução TSE nº 23.652/2021 e o calendário eleitoral disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral.