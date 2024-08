Acidente deixa motociclista gravemente ferido em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na noite do sábado (17) deixou um jovem em estado grave. A colisão frontal aconteceu na PR-422 em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, envolvendo uma moto e um carro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h00 na rodovia PR-422 no trecho que liga Wenceslau Braz a Santana do Itararé e envolveu uma motocicleta Honda CG 160 e um automóvel VW Polo, ambos os veículos com placas de Wenceslau Braz.

Conforme os dados colhidos pelos policiais, a condutora do Polo, uma mulher de 42 anos, trafegava por uma estrada rural e, ao acessar a rodovia, acabou se envolvendo em uma colisão frontal com o motociclista.

Com a violência do impacto, o jovem de 22 anos que conduzia a moto teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Conforme apurou a reportagem da Folha, a vítima segue internada na UTI. Já a condutora do veículo não teve ferimentos. Ela realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito e tomou as providências cabíveis ao caso.