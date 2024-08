Motociclista atinge cavalo e morre em Jaguariaíva

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um motociclista na madrugada desta segunda-feira (19). A situação foi registrada na PR-151 no trecho da rodovia que passa pelo município de Jaguariaíva.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu pouco depois da meia noite. Conforme os dados colhidos no local, a vítima é um homem de 33 anos que seguia pela rodovia em uma moto Yamaha Lander quando, na altura do km 213, acabou atingindo um cavalo que estava solto na rodovia.

Devido a gravidade da colisão, infelizmente o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O cavalo também veio a óbito.

Frente aos fatos, foram acionadas as equipes do IML (Instituto Médico Legal) e da Polícia Civil para recolher o corpo da vítima e realizar a perícia no local.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.