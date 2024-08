De Chevette a Mercedes: DER/PR vai leiloar quase 800 sucatas de carros e motos

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), vai leiloar sucatas de veículos automotores no dia 12 de setembro. São quase 800 veículos, divididos em 83 lotes, que poderão ser adquiridos exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de peças e partes metálicas.

O leilão será presencial, no auditório da sede do DER/PR em Curitiba, com transmissão ao vivo pela internet, na plataforma YouTube. Podem participar empresas que comprovem registro no ramo de desmontagem de veículos, fazendo credenciamento junto ao leiloeiro administrativo, seguindo os critérios do Edital de Leilão n.º 001/2024, disponível no portal do DER/PR, onde também pode ser consultado um registro fotográfico e localização de cada lote.

As sucatas são de veículos apreendidos na faixa de domínio de rodovias estaduais administradas pelo DER/PR, envolvidos em sinistros ou que entraram em pane, e que nunca foram recolhidos pelos antigos proprietários. Atualmente estão depositados em pátios e espaços do departamento e, em sua maioria, em postos do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) do Paraná.

Representantes legais das empresas interessadas podem examinar os lotes durante os 10 dias anteriores ao leilão, no período das 8h ao meio-dia, e das 13h30min às 17h, devidamente identificados.

CURIOSIDADES

O carro mais antigo neste leilão é um Chevette branco de 1974, no lote 52, depositado no pátio do BPRv em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais. Em sequência de antiguidade estão um Fusca 1980, Passat 1981, Belina II 1982 e um Voyage 1983. Os carros mais novos são todos de 2019, e incluem um Fox, Onix, UP, KA e um Gol.

O carro mais comum nos lotes é o Gol, e entre os que contam com apenas uma unidade estão um Face, Civic, Pajero, BMW 320i e um Mercedes-Benz A-190.

Entre as motos no leilão, as mais antigas e também as mais comuns são a Honda CG 125, com veículos de 1984, 1991, 1995 e 1996. As motos mais recentes, todas da Honda também, são uma CB 650 de 2021, três CG 160 de 2020 e uma XRE 300 de 2019. Entre as únicas estão uma Hyosung GT 650R, Lifan LF110, Shineray 50 e Traxx 125.