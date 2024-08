Estudantes comemoram Dia do Estudante com “Sessão Cinema” em Wenceslau Braz

Em comemoração ao Dia do Estudante, o Colégio Estadual Ary Barroso, de Wenceslau Braz, iniciou o projeto “Sessão Cinema na Escola”, uma ação inovadora que está proporcionando uma semana especial de exibições cinematográficas para os estudantes.

Continua após a publicidade

O projeto, idealizado pela direção e equipe pedagógica do colégio, teve início na última terça-feira (13) e se estenderá até a próxima sexta-feira (16), proporcionando aos alunos uma experiência única e enriquecedora, integrando o entretenimento com a educação.

Continua após a publicidade

A “Sessão Cinema na Escola” está sendo realizada em uma sala moderna, equipada com uma lousa digital e adaptada para criar um ambiente ideal para as sessões de filmes. Cada dia da semana está sendo dedicado a uma série específica, iniciando o projeto com as nonas séries e encerrando as sessões com as sextas séries.

A programação do projeto foi cuidadosamente planejada para garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de participar e desfrutar dessa experiência. “Todos os anos realizamos a Gincana dos Estudantes, mas nesse ano, resolvemos mudar o roteiro. Foi aí que surgiu a ideia do cinema, onde todos os alunos podem assistir os melhores filmes, de forma descontraída, sem enfrentar filas e altos valores de ingresso”, explica a diretora Andréia Aparecida Martins.

Além disso, durante as sessões, pipoca e algodão doce são servidos aos alunos. Foto: Colégio Estadual Ary Barroso

Para garantir que os alunos pudessem ter uma boa experiência com o projeto, diversos títulos foram apresentados para eles, que escolheram os mais lhes interessavam. “Todos os filmes, que foram e que ainda serão apresentados durante as últimas sessões, foram escolhidos pelos próprios alunos”, comenta Andréia. Além disso, durante as sessões, pipoca e algodão doce são servidos, criando um ambiente festivo e descontraído, que favorece a socialização e o entretenimento.

Apesar de ser um momento de descontração, entretenimento e lazer, a “Sessão Cinema na Escola” traz uma proposta pedagógica para os estudantes, que deverão apresentar uma atividade após a finalização do projeto. “Depois que terminarmos este projeto, os alunos deverão apresentar um relatório sobre o filme que assistiram, buscando a moral que o filme traz para os espectadores”, explica Andréia.

O projeto tem sido amplamente elogiado pelos alunos. Victor Gabriel Carvalho, estudante da nona série do colégio, compartilhou sua experiência, expressando contentamento com o projeto. “Estou amando essa semana, nossa turma, por exemplo, assistiu Bad Boys até o Fim, foi uma experiência incrível, além de que não é todo dia que se tem um cinema em sala de aula”, enfatizou Victor.

À medida que o projeto se aproxima do seu final na próxima sexta-feira, é evidente que a “Sessão Cinema na Escola” tem sido um sucesso, proporcionando aos alunos uma semana de cinema que une entretenimento e educação de maneira inspiradora. “Foi uma semana ótima para todos nós, pois tivemos a oportunidade de assistir a filmes excelentes, comer pipoca e algodão doce. Sou muito grata à escola por proporcionar esse momento para todos nós”, comentou a aluna Lorena Caroline dos Santos, estudante da oitava série.

O projeto “Sessão Cinema na Escola” é uma demonstração de como atividades inovadoras podem ser incorporadas ao ambiente escolar para enriquecer a experiência educativa. Ao combinar diversão e aprendizado, o Colégio Estadual Ary Barroso está oferecendo aos alunos uma maneira criativa e significativa de celebrar o Dia do Estudante, promovendo uma experiência que é tanto educativa quanto agradável.