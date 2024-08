Taidinho vistoria obras na Vila Santa Madalena em Wenceslau Braz

O prefeito do município de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para falar sobre as obras que estão sendo realizadas na Vila Santa Madalena.

De acordo com o prefeito, foi instalado um novo parque para crianças ao lado da nova quadra sintética. “A prefeitura instalou o parque que já conta com meio fio e areia. Para maior segurança das crianças, também foram retiradas as manilhas que estavam ali próximas”, explicou o prefeito.

Taidinho ainda informou que a empresa responsável pela instalação do parquinho irá concretar o local, além de instalar mais uma estrutura na Praça do Chico. O prefeito ainda deu detalhes de novas obras que serão realizadas na Vila Santa Madalena. “Após o término desta etapa, será distribuído asfalto frisado no local e instalada uma academia da melhor idade”, comentou.

O prefeito ainda informou que a Santa Madalena já está recebendo as manilhas para implementação do sistema de esgoto em toda a vila.