Homem vende cocaína na varanda de casa e é preso em Jacarezinho

Na última segunda-feira (12), a Polícia Militar (PM) de Jacarezinho desencadeou uma operação de combate ao tráfico de drogas que resultou na prisão de um jovem de 24 anos. A ação policial ocorreu no Bairro Jardim Delamura, especificamente em uma residência que já era alvo de investigação por suspeita de funcionar como ponto de venda de entorpecentes.

Continua após a publicidade

Durante patrulhamento na área, os agentes flagraram o morador da residência, que é o principal alvo da investigação, realizando a venda de drogas a um usuário. A transação estava acontecendo na varanda da casa, o que possibilitou a abordagem imediata pela equipe policial

Continua após a publicidade

Ao perceber a chegada dos policiais, tanto o vendedor quanto o comprador tentaram se desfazer dos produtos ilegais. No entanto, os agentes conseguiram recuperar rapidamente a droga e o dinheiro envolvidos na transação, uma porção de cocaína e 30 reais.

Em seguida, a equipe policial procedeu com uma busca minuciosa na residência. No quarto do suspeito, dentro do guarda-roupas, foram encontradas 16 buchas de maconha e 78 pinos de cocaína. Além disso, foram apreendidos 217 pinos vazios, vários pedaços de maconha, saquinhos plásticos utilizados para acondicionar os entorpecentes e uma quantia adicional de dinheiro.

O jovem foi detido no local e, após a apreensão dos materiais e a confirmação das evidências de tráfico de drogas, recebeu voz de prisão. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Jacarezinho, onde o suspeito será formalmente acusado e responderá pelas atividades ilícitas.