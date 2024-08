Regional de Saúde de Jacarezinho realiza treinamento para aplicação da vacina BCG

A 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho completou o treinamento de profissionais para a aplicação da vacina BCG em recém-nascidos, como parte de um programa estadual voltado para imunizar bebês contra formas graves de tuberculose ainda nas maternidades. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Estadual da Saúde, tem como objetivo vacinar os recém-nascidos antes da alta hospitalar, garantindo proteção precoce, nas primeiras semanas de vida.

Na última segunda-feira (12), 18 bebês foram vacinados no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, logo após a conclusão da capacitação dos profissionais da unidade. Esse hospital foi o primeiro da 19ª Regional a implementar a medida, que faz parte de um esforço maior para que mais maternidades ofereçam a BCG diretamente nos hospitais.

O treinamento envolve tanto aulas teóricas quanto práticas para preparar as equipes materno-infantis. A proposta foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite do Paraná e prevê que as 24 maternidades de alto risco do estado, ou que prestam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ofereçam a vacinação em seus estabelecimentos. Até o momento, 15 dessas maternidades já passaram pela capacitação e estão aptas a realizar a imunização.

O objetivo do programa é garantir que os bebês saiam da maternidade já vacinados, evitando a necessidade de que os pais os levem a uma unidade de saúde até os 30 dias de vida, como é o habitual. A vacina BCG, que deixa uma pequena cicatriz no braço, protege contra formas graves de tuberculose. No entanto, a ausência de cicatriz não significa falta de imunidade.

Além das maternidades de alto risco, unidades como a Maternidade Mater Dei, que realiza um grande número de partos, também estão incluídas na nova fase do programa.

A lista completa das maternidades participantes está disponível no site da Agência Estadual de Notícias (www.aen.pr.gov.br). A Secretaria da Saúde continua a capacitar equipes de outras regiões do estado para expandir a oferta da vacina antes da alta hospitalar.