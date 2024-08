APAE de Siqueira Campos realizará 1° Semana da Arte da APAE

Entre os dias 21 e 23 de agosto, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Siqueira Campos, em colaboração com a Casa da Cultura Neuri Camargo da Silva, realizará a primeira Semana da Arte da APAE. Este evento faz parte das comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

Com o tema ‘Nossa história: quem somos e o que fazemos’, este evento busca destacar e valorizar o trabalho realizado pelos alunos e profissionais da APAE, promovendo a inclusão e a diversidade através das mais diversas formas da arte.

Durante os três dias em que o evento será realizado, o público presente terá a oportunidade de apreciar uma programação diversificada, incluindo palestras, exposições, apresentações de dança, música, teatro e circo, todos realizados pelos profissionais e alunos da associação.

Conforme explica Flávio Mello, diretor do Departamento de Cultura de Siqueira Campos, o evento será uma oportunidade única de expor as atividades e trabalhos realizados pelos alunos da APAE de Siqueira Campos.

“Nesse evento, vamos expor diversas atividades e trabalhos criados e realizados pelos alunos da associação, promovendo a divulgação das expressões artísticas, incluindo a sociedade siqueirense ao meio artístico, trazendo palestras, apresentações de canto, dança e outras programações do evento”, explica Flávio.

A entrada para todas as atividades proporcionadas pelo evento é gratuita, oferecendo uma chance para a comunidade experimentar e celebrar a riqueza das expressões artísticas no contexto da inclusão. A Semana de Arte da APAE promete ser uma ocasião memorável, repleta de emoção e aprendizado, refletindo o compromisso com a valorização das diferenças e a promoção da cultura para todos.

O evento será realizado na Casa da Cultura Neuri Camargo da Silva de Siqueira Campos, localizada na Avenida Vereadora Evanir Aparecida da Silva Draghi, 1871, no Bairro Boa Vista.