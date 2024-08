Municípios da região irão receber cursos de construção civil voltados a mulheres

Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina serão as cidades do Norte Pioneiro que receberão o projeto. Foto: AEN

O projeto Qualifica Paraná Mais Mulheres, uma iniciativa da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, está prestes a começar em Jaguariaíva, Santo Antônio da Platina e em outras cinco cidades do estado, com o objetivo de ampliar a participação feminina no setor da construção civil. Com a parceria do Senai-PR e Heineken Brasil, o programa vai disponibilizar 630 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos na área.

Este projeto, que terá início ainda no mês de agosto, oferece nove modalidades de cursos com carga horária de 40 horas cada e subsídio de R$ 300,00 para as participantes. As disciplinas incluem Aplicação de Revestimento Cerâmico e Porcelanato, Eletricidade Básica Predial, Técnica de Pintura de Obras, Técnicas de Drywall, Técnicas de Alvenaria, Aplicação de Reboco, Carpintaria de Obras, Instalação Hidráulica Predial e Alvenaria para Pedreiros. A formação é projetada para atender a demanda crescente por mão de obra qualificada no setor da construção civil.

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Paraná criou 13.400 novas vagas na construção civil nos primeiros seis meses de 2024, mas apenas 1.094 dessas vagas foram preenchidas por mulheres. O secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, destacou que o projeto visa aumentar a participação feminina e suprir a carência de profissionais qualificados. “Há uma grande procura por mão de obra qualificada em todo o Estado, e acreditamos que trabalhadoras capacitadas poderão atender a essa demanda”, afirmou Moraes.

Além de atender à demanda do setor, o projeto facilita a inserção de mulheres em um mercado de trabalho em expansão, que é o terceiro com maior número de novas vagas no Estado neste ano. Os setores de Serviços e Indústria criaram 60.267 e 25.900 novos postos, respectivamente, e a rede Sine estadual intermediou 11.843 contratos de trabalho desde o início de 2024, um aumento de 77% em relação ao mesmo período do ano passado.

As inscrições para os cursos podem ser realizadas no site www.qualificacao.pr.gov.br ou diretamente na Agência do Trabalhador de cada município participante, sendo eles Curitiba, Jaguariaíva, Guarapuava, Campo Largo, Maringá, Santo Antônio da Platina e Toledo.

Alunas que completarem os cursos com assiduidade mínima de 75% e média de 6,0 ou mais receberão certificação emitida pelo Senai-PR. Este projeto visa fortalecer a presença feminina na construção civil e contribuir para o desenvolvimento do setor no Estado.