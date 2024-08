Homem é preso após agredir a esposa que está com câncer

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (12) acusado de agredir a esposa que está com câncer. O crime foi registrado no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde um homem estava agredindo sua esposa. Diante do chamado, a equipe foi até a Rua Argentina, no bairro Vila Maria, para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que seu marido lhe agrediu com tapas. A mulher ainda disse que está realizando tratamento contra o câncer. Diante da situação, a mulher foi encaminhada a casa de uma filha.

Já o suspeito, foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.