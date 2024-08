Polícia Civil do Paraná promoverá evento especial em Santo Antônio da Platina

Na próxima quarta-feira (14), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizará um evento especial no município de Santo Antônio da Platina, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços policiais e reforçar a proximidade com a comunidade local. O evento contará com diversos serviços policiais, além da exposição de viaturas e armamentos.

Continua após a publicidade

Durante a 52° Exposição-feira, Agropecuária e Industrial (EFAPI), que ocorrerá no município de Santo Antônio da Platina, a PCPR oferecerá uma série de serviços gratuitos à população. Entre os principais atendimentos disponíveis estão o registro de boletins de ocorrência e a emissão de atestados de antecedentes criminais, serviços essenciais para aqueles que precisam formalizar ocorrências ou obter documentos para diversas finalidades.

Continua após a publicidade

Além disso, haverá uma equipe de policiais civis pronta para fornecer as mais variadas informações sobre questões de segurança e procedimentos legais. O evento também contará com exposições de viaturas, armamentos e materiais táticos, permitindo que o público tenha uma visão mais detalhada das ferramentas e equipamentos utilizados no trabalho policial.

Contudo, o evento não irá proporcionar entretenimento apenas para os mais velhos. Para as crianças, o evento incluirá atividades lúdicas, oferecendo uma experiência interativa e educativa sobre o papel da polícia na sociedade atual.

Evento contará com demonstração de perícia papiloscópica. Foto: PCPR

Uma atração especial do evento será a demonstração de perícia papiloscópica, uma técnica de identificação baseada em impressões digitais. Essa demonstração permitirá que os visitantes compreendam melhor como são realizadas as análises forenses e a importância desse processo na resolução de crimes.

O objetivo da PCPR com sua participação na EFAPI é facilitar o acesso da população aos serviços policiais, especialmente para aqueles que têm dificuldades em se deslocar até as delegacias. Além de prestar serviços diretos, a presença da polícia no evento busca fortalecer o vínculo com a comunidade local, promovendo uma maior integração entre a instituição e os cidadãos.

O evento será realizado durante a 52° EFAPI, entre os dias 14 e 18 de agosto no Parque de Exposições Doutor Alício Dias dos Reis, na BR-153 km 39, e funcionará diariamente das 17h à meia-noite.