Governo lança projeto de qualificação profissional para mulheres na construção civil

O governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, anunciou o lançamento do projeto Qualifica Paraná Mais Mulheres, uma iniciativa que visa ampliar a participação feminina no setor da construção civil. Com uma oferta inicial de 630 vagas, o projeto disponibilizará cursos profissionalizantes gratuitos para mulheres interessadas em ingressar ou se qualificar nessa área, que enfrenta uma alta demanda por mão de obra especializada.

Os cursos, que têm carga horária de 40 horas e incluem um subsídio de R$ 300, serão realizados em parceria com o Senai-PR e a Heineken Brasil. A previsão é que até o final de 2024, o projeto atenda a 28 localidades em todo o Estado. As primeiras turmas terão início em agosto, contemplando os municípios de Curitiba, Jaguariaíva, Guarapuava, Campo Largo, Maringá, Santo Antônio da Platina e Toledo.

A iniciativa surge em um momento em que o mercado da construção civil no Paraná se mostra em crescimento. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), nos primeiros seis meses de 2024, foram criados 13.400 novos postos de trabalho no setor. Entretanto, desse total, apenas 1.094 vagas foram ocupadas por mulheres, o que reflete a baixa participação feminina em um campo predominantemente masculino.

Segundo o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a capacitação dessas trabalhadoras pode ser um passo importante para reverter esse cenário. Ele enfatizou a necessidade de formar mão de obra qualificada para suprir a demanda crescente por profissionais na construção civil em todas as regiões do Estado. "Há uma procura do setor por mão de obra qualificada em todas as regiões do Estado, a qual acreditamos que possa ser atendida por trabalhadoras capacitadas", afirmou o secretário.

Além de preencher as vagas disponíveis, o projeto Qualifica Paraná Mais Mulheres também busca facilitar a inserção das mulheres em um mercado de trabalho em plena expansão. No primeiro semestre de 2024, a construção civil foi o terceiro setor que mais abriu vagas de emprego no Paraná, ficando atrás apenas dos setores de Serviços e Indústria, que geraram 60.267 e 25.900 novos postos, respectivamente.

As Agências do Trabalhador, por meio da rede Sine estadual, também desempenham um papel crucial nesse processo. Desde o início do ano, foram intermediados 11.843 contratos de trabalho na área da construção civil, representando um aumento de 77% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram contabilizados 6.682 contratos.

O projeto oferecerá cursos em nove modalidades diferentes: Aplicação de Revestimento Cerâmico e Porcelanato, Eletricidade Básica Predial, Técnica de Pintura de Obras, Técnicas de Drywall, Técnicas de Alvenaria, Aplicação de Reboco, Carpintaria de Obras, Instalação Hidráulica Predial e Alvenaria para Pedreiros. Para receber a certificação emitida pelo Senai-PR, as alunas precisam garantir ao menos 75% de presença nas aulas e alcançar uma média mínima de 6,0.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda ou diretamente nas Agências do Trabalhador dos municípios participantes.