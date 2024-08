Homem é preso após invadir delegacia e furtar peça de carro

Um homem foi preso em flagrante após invadir a Delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, para praticar furtos. O caso foi registrado na tarde da última sexta-feira (09).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o indivíduo tem 45 anos de idade e, por volta das 13h00, invadiu o pátio da delegacia, arrombou um automóvel que estava apreendido no local e subtraiu uma chave de roda do veículo. Não satisfeito, o suspeito foi para o almoxarifado onde acabou sendo flagrado e preso por um policial.

Após a prisão pelo crime de tentativa de furto qualificado, os agentes ainda constataram que o indivíduo é apontado como suspeito de cometer vários furtos no comércio platinense no decorrer da última semana.

Frente aos fatos, o indivíduo foi encaminhado a cadeia pública de Andirá onde permanece a disposição da Justiça.