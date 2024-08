Atunorpi recebe equipe da prefeitura de Bandeirantes

A Atunorpi (Associação Turística do Norte Pioneiro) recebeu nesta quarta-feira uma equipe da Prefeitura de Bandeirantes para uma reunião em sua sede, com o objetivo de discutir projetos estratégicos voltados ao desenvolvimento econômico e turístico da região. A reunião contou com a presença da Diretora Presidente da Atunorpi, Mara Mello, e do Secretário Executivo, José Roberto, que receberam o Chefe de Gabinete de Bandeirantes, Bruno Castanho, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Castro Junior, e o Diretor do Departamento de Trabalho (SINE), Emprego e Economia Solidária, Guilherme Meneghel.

Durante o encontro, foram abordadas estratégias para fortalecer o turismo e a economia do Norte Pioneiro, com foco especial no município de Bandeirantes. As discussões giraram em torno de iniciativas que podem impulsionar o desenvolvimento regional, criando novas oportunidades de crescimento econômico e atração de visitantes.

Mara Mello expressou entusiasmo com as perspectivas futuras, destacando a importância da colaboração entre as entidades envolvidas. “Estamos animados com as possibilidades que essas parcerias podem trazer para o desenvolvimento turístico de nossa região. Acreditamos que, juntos, podemos fortalecer o Norte Pioneiro”, afirmou a presidente da Atunorpi.

A reunião foi considerada produtiva por ambas as partes, que vislumbram um futuro promissor para a região através da união de esforços. As parcerias discutidas durante o encontro prometem trazer benefícios significativos para o desenvolvimento econômico e turístico de Bandeirantes e do Norte Pioneiro como um todo.