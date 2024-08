Portos do Paraná é pentacampeã em melhor gestão portuária do Brasil

A Portos do Paraná conquistou pela quinta vez consecutiva o prêmio de melhor gestão portuária do País. O título foi recebido durante a 5ª edição Portos + Brasil, realizada nesta quarta-feira (07), em Brasília. A honraria é considerada a mais importante entre os portos públicos e homenageia as empresas com excelentes práticas de gestão portuária.

Continua após a publicidade

“É um grande orgulho, pela quinta vez consecutiva, os portos do Paraná serem eleitos os mais eficientes do Brasil. Para nós é um grande orgulho. Quero agradecer todos os colaboradores que têm nos ajudado a transformar os portos nos mais modernos do País, ajudando no desenvolvimento econômico do Estado”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Continua após a publicidade

Os portos de Paranaguá e Antonina tiraram 100 pontos no Índice de Gestão das Autoridades Portuárias (IGAP), a nota máxima. Nesse indicador são analisadas 15 métricas: eficiência operacional, estrutura organizacional, índices financeiros, manutenção dos acessos aquaviários, regularidade tributária e trabalhista, transparência administrativa, entre outros. A Portos do Paraná também foi vencedora no Ranking IGAP e recebeu o troféu itinerante.

“Parabenizo a Portos do Paraná pelo papel institucional que cumpre, cada vez mais um porto que vem crescendo no Brasil e passou a ser um centro de referência nacional, sobretudo pela qualidade dos seus quadros, dos seus profissionais e das operações portuárias, que vem ajudando o desenvolvimento do setor portuário”, declarou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

“É uma alegria estar aqui pelo 5º ano consecutivo, sendo reconhecidos pelo nosso trabalho de gestão. A cada ano novos desafios são enfrentados, novos grandes investimentos são propostos à nossa comunidade para que a gente desenvolva cada vez mais a Portos do Paraná e para que o nosso Estado continue sendo uma referência de logística no nosso País”, enfatizou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

“A Portos do Paraná está mais uma vez na vanguarda do País no setor portuário. É com satisfação, na 5ª edição do Prêmio Portos mais Brasil, que a gente tem a honra de entregar o Penta Campeonato para Portos do Paraná”, comentou o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Alex Sandro Ávila. A empresa pública também ficou em terceiro lugar na categoria Crescimento da Movimentação Total dos Portos Públicos.

RECORDES

O prêmio de melhor gestão do Brasil é recebido após sucessivos recordes de produtividade. Em 2024, os portos paranaenses bateram recordes históricos de movimentação no primeiro semestre e quatro recordes de movimentação mensal. Em 2023, a Portos do Paraná superou a marca de 65 milhões de toneladas movimentadas, volume previsto apenas para 2040.

“É a coroação de um trabalho muito bem feito. É o Paraná levantando a medalha de ouro no pódio pela quinta vez. E eu quero cumprimentar toda a nossa equipe, que se dedica não só por esse prêmio, mas em levar a riqueza de todos os paranaenses ao mundo”, disse o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

Para alcançar estes recordes, a Portos do Paraná investiu em estratégias logísticas e em obras, como é o caso da maior intervenção portuária em desenvolvimento no Brasil, o Moegão. Orçada em R$ 592 milhões e custeado pela Portos do Paraná, a obra busca reduzir os cruzamentos de trens na cidade ao mesmo tempo que amplia a capacidade de produção. A expectativa é de aumentar a recepção de vagões em 65%, passando de 550 para 900 por dia, promovendo um fluxo mais eficiente e rápido das cargas ferroviárias.

PORTOS + BRASIL

O Portos + Brasil é uma iniciativa anual do Ministério de Portos e Aeroportos, que reconhece os avanços conquistados pelos portos organizados e pelos Terminais de Uso Privado (TUPs) brasileiros em melhorias na gestão e modernização dos portos. O prêmio também colabora para a criação de um banco de dados histórico do setor portuário brasileiro.

“O prêmio é uma iniciativa muito importante do Ministério dos Portos e Aeroportos, porque ele procura justamente incentivar e reconhecer aqueles portos terminais que mais se destacaram em boas práticas de gestão e a gente sabe que a Portos do Paraná, ela sempre se destaca”, enfatizou o diretor-geral da Antaq, Eduardo Nery.

Os resultados da premiação e as metodologias utilizadas para os cálculos serão disponibilizados no site do Ministério de Portos e Aeroportos nos próximos dias.