Aluna pega remédio da mãe, dá para colegas e todos vão parar no hospital

Quatro alunos passaram mal após uma estudante levar remédios controlados para a escola. O caso foi registrado na última segunda-feira (05) em uma instituição de ensino do município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o fato foi repassado aos policiais pelos agentes da Patrulha Escolar. Segundo os relatos, uma estudante de 15 anos levou para a escola Clonazepam eCarbamazepina e tomou junto com outros três colegas. Momentos depois, durante as aulas, os alunos começaram a passar mal com tontura, falas desconexas e náuseas sendo encaminhados ao Pronto Socorro.

Devido a se tratar de uma medicação controlada e que requer prescrição médica para comercialização, foi instaurado um inquérito para apurar como a jovem havia conseguido os medicamentos e repassado aos colegas, situação que configura ato infracional conforme o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Assim, foi constatado que a menor havia pego os remédios de sua mãe sem que a genitora soubesse.

A Polícia Civil aguarda a recuperação dos adolescentes para colher seus depoimentos e verificar o que motivou o uso da medicação. Há hipótese de que eles tenham sido motivados por desafios nas redes sociais.

A PC ainda orienta os pais que estejam atentos e evitem deixar remédios e/ou medicamentos ao alcance de crianças e adolescentes evitando assim os riscos do uso indevido.