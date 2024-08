Duas mulheres são presas após espalharem notas falsas na festa de Siqueira Campos

Seis pessoas foram detidas e duas mulheres acabaram presas após serem flagradas repassando notas falsas a ambulantes presentes na Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada na tarde desta terça-feira (06).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, por volta das 15h30 a equipe de segurança entrou em contato com a Polícia Militar informando que algumas pessoas estavam repassando notas falsas a comerciantes da festa, sendo que um dos suspeitos estava trajando uma camisa do Flamengo. Diante da situação, os policiais foram ao local para averiguar a situação.

Após as buscas, os policiais encontraram o suspeito de camisa do Flamengo que estava acompanhado de duas mulheres, um homem e dois adolescentes. Com isso, foi realizada a abordagem dos suspeitos.

Na sequência, um comerciante informou que a mulher havia comprado um suco, uma cerveja e um sonho totalizando R$ 25 e pagou a conta com uma nota de R$ 100 falsa, recebendo R$ 75 como troco em notas verdadeiras. Em seguida, mais uma comerciante informou aos policiais que a mesma mulher havia comprado R$ 70 em marmitas também pagando com R$ 100 falso e recebendo R$ 30 de troco em nota verdadeira. Momentos depois, a filha da suspeita retornou ao local e comprou dois sucos no valor de R$ 12 e pagou com uma nota de R$ 100 falsa, recebendo R$ 88 de troco em notas verdadeiras.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com um dos suspeitos uma porção de maconha e, na bolsa de uma das mulheres (a filha), uma porção de maconha que totalizou 13 gramas, além de objetos que eles haviam comprado com o dinheiro falso.

Frente aos fatos, os quatro suspeitos maiores de idade foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas e objetos apreendidos, enquanto os menores foram encaminhados a equipe do Conselho Tutelar.

No total, foram constatadas dez notas falsas totalizando R$ 1 mil, além de R$ 537 em dinheiro aparentemente verdadeiro que seria dos trocos recebidos pelos suspeitos. Na sequência, os quatro suspeitos foram encaminhados a delegacia da Polícia Federal onde os dois homens foram liberados e mãe e filha ficaram presas.