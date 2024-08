Sindilojas de Jacarezinho realizará 3° edição do Concurso Rainha do Comércio. Foto: Ilustrativa/Reprodução Internet

O Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) de Jacarezinho anuncia a realização da terceira edição do Concurso Rainha do Comércio, que ocorrerá em setembro na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) do município.

Este evento, realizado anualmente desde 2022, se destaca na região por promover e celebrar a beleza e a elegância das candidatas do comércio local, ao mesmo tempo que impulsiona a economia do município.

Programado para ter início às 20h00 do dia 14 de setembro, o Concurso Rainha do Comércio 2024 promete uma noite memorável para toda a comunidade. O evento será enriquecido por um jantar dançante, com a animação garantida pela banda Pena e Família. A programação do evento conta com um show de talentos e momentos que tornarão a noite animada.

O Concurso Rainha do Comércio é voltado para mulheres entre 16 e 30 anos que residem em Jacarezinho. As inscrições para participar do concurso estarão abertas até o dia 15 de agosto e as interessadas, sejam solteiras ou casadas, podem se inscrever para participar.

A comissão organizadora, que inclui Mara Silvia de Mello Moraes, Andressa Ferreira Néia e Gisele Ferreira, será responsável por orientar e ensaiar todas as candidatas, garantindo que todas estejam bem preparadas para o grande dia do evento.

O concurso contará com um método de avaliação baseado em alguns critérios, como espontaneidade, carisma, simpatia e beleza física das candidatas. As vencedoras serão premiadas com prêmios em dinheiro, sendo R$ 1.000,00 para o primeiro lugar e R$ 700,00 para o segundo lugar.

Estes prêmios, disponibilizados para as vencedoras, visam reconhecer e incentivar o talento e a presença marcante das participantes, reforçando a importância do evento na valorização das mulheres do comércio local.

O concurso não apenas oferece uma plataforma para destacar a beleza e o talento das candidatas, mas também desempenha um papel significativo na promoção do comércio local e na integração da comunidade.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis e podem ser adquiridos com antecedência. Além disso, as reservas de mesas estão abertas e podem ser feitas através dos telefones (43) 99177 – 9777 ou (43) 99659-1072.

Adquirir os ingressos com antecedência é uma ótima maneira de garantir seu lugar e aproveitar ao máximo o evento, que promete ser um marco na agenda cultural de Jacarezinho.