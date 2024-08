Letreiro turístico em Carlópolis provoca polêmica e chega à Justiça Eleitoral

A introdução de letreiros nas entradas das cidades ou em suas proximidades, se tornou algo tão importante quanto monumentos históricos em diversos municípios. Portanto, a instalação de um letreiro na entrada da ilha do Ponciano, em Carlópolis movimentou o cenário político do município, gerando uma grande polêmica.

Continua após a publicidade

No final do mês de julho, a prefeitura de Carlópolis realizou a inauguração do letreiro, que gerou diversas polêmicas após ser denunciado à Justiça Eleitoral, que determinou que o letreiro deveria permanecer coberto.

Continua após a publicidade

A prefeitura inaugurou o letreiro dias atrás, mas após a inauguração, opositores à gestão atual realizaram uma denúncia da ação à Justiça Eleitoral. Após a denúncia, a juíza eleitoral Andrea Russar Rache, da 56° Zonba Eleitoral de Carlópolis determinou que o letreiro, recém-inaugurado, fosse coberto com uma lona.

“Sabemos que, por parte da prefeitura, não há nada de irregular ou ilegal na obra". Foto: Antônio de Picolli

Posteriormente à determinação da juíza, o município conseguiu um mandado de segurança para que a lona fosse retirada, descobrindo o letreiro da ilha. No dia 30 de julho, o atual prefeito do município, Hiroshi Kubo, comentou o caso em uma publicação nas redes sociais.

“Sabemos que, por parte da prefeitura, não há nada de irregular ou ilegal na obra, no local onde está ou nos procedimentos para contratação do fornecedor de letreiros e símbolos. Tudo está em perfeita ordem”, afirmou o chefe executivo.

Segundo falas do prefeito, a questão envolvida no caso é a política. “A questão envolvida é exclusivamente política, em razão das eleições”, afirmou Kubo nas redes sociais. Ainda na publicação, o prefeito se desculpa com a população e afirma o verdadeiro propósito da construção.

“Pedimos desculpas à população que tanto gostou do monumento feito pela prefeitura com o único objetivo de embelezar a cidade e despertar o amor no seu povo”, concluiu Hiroshi em sua publicação.