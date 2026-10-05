Candidatos da região somam mais de 98 mil votos nas eleições; veja o desempenho de cada um

Oito candidatos ligados ao Norte Pioneiro e aos Campos Gerais somaram 98.424 votos nas Eleições 2026. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Oito candidatos ligados ao Norte Pioneiro e aos Campos Gerais somaram 98.424 votos nas Eleições 2026, realizadas neste domingo (4), mas nenhum deles conseguiu uma cadeira na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Entre os nomes acompanhados pela Folha, a maior votação foi registrada pelo deputado federal Diego Garcia (União Brasil). Candidato a um novo mandato na Câmara, ele recebeu 46.072 votos, mas não conseguiu se reeleger.

A segunda maior votação foi de Flávio Zanrosso (Novo). Ligado a Tomazina e candidato a deputado estadual, ele conquistou 21.849 votos em todo o Paraná, mas também ficou fora da composição da Alep para a próxima legislatura.

Zanrosso lidera entre candidatos a estadual

Entre os cinco candidatos da região que concorreram à Assembleia Legislativa, Flávio Zanrosso obteve o melhor desempenho, com 21.849 votos.

Na sequência aparecem Amir Salmen, de Jacarezinho, com 8.365 votos, e Bruna Fogaça, de Santo Antônio da Platina, com 7.905.

Bráulio César Pereira, ligado a Wenceslau Braz e Ibaiti, terminou a eleição com 3.356 votos, enquanto Valter do PT, de Santo Antônio da Platina, recebeu 2.899.

Nenhum dos cinco aparece entre os 54 deputados estaduais eleitos para a legislatura 2027–2030.

Diego Garcia lidera disputa entre federais da região

Entre os candidatos a deputado federal acompanhados pela reportagem, Diego Garcia teve ampla vantagem. Seus 46.072 votos representam mais de oito vezes a votação de Ghiovanny Lorusso, de Jaguariaíva, que recebeu 5.768 votos.

Já Emanuel Cavalar, de Wenceslau Braz, terminou a disputa com 2.210 votos.

Apesar das votações, nenhum dos três conquistou uma das cadeiras destinadas ao Paraná na Câmara dos Deputados.

Somados, os oito candidatos acompanhados pela Folha receberam 98.424 votos.

Veja a votação dos candidatos da região

Deputado federal

Diego Garcia (União Brasil): 46.072 votos — não eleito

Ghiovanny Lorusso (PL): 5.768 votos — não eleito

Emanuel Cavalar (PP): 2.210 votos — não eleito

Deputado estadual