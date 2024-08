Homem é preso suspeito de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes

A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, realizou na manhã da última sexta-feira (02) a prisão de um homem de 26 anos suspeito de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

De acordo com as informações divulgadas pela PC, os policiais e o delegado responsável pela 38ª Delegacia realizaram o cumprimento de um mandado de busca e apreensão que tinha como alvo o indivíduo que é suspeito de praticar delitos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Durante as buscas na residência situada no bairro Jardim Egea, os policiais realizaram a apreensão do aparelho celular do suspeito que foi encaminhado para perícia técnica. Além disso, a equipe ainda encontrou dez embalagens de anabolizantes, sendo cinco cheias e cinco vazias.

Frente aos fatos, foi realizada a apreensão dos objetos e a lavratura do Termo Circunstanciado devido a posse das substâncias sem prescrição médica.