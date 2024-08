Paraná inicia campanha de vacinação nas escolas da rede pública de ensino

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Segundo ela, a campanha é algo essencial, refletindo na contenção de doenças no ambiente escolar. “Esta campanha de vacinação nas escolas é essencial para manter o calendário de vacina em dia, diminuindo assim, o risco de doenças no ambiente escolar, facilitando e ajudando os pais”, afirmou.

A partir desta segunda-feira (05), os estudantes das escolas estaduais e municipais do Paraná poderão atualizar suas carteiras de vacinação e reforçar a proteção contra várias doenças. A iniciativa faz parte de uma nova força-tarefa do Governo do Estado, coordenada pelas Secretarias da Educação (Seed) e da Saúde (Sesa), e visa ampliar a imunização entre crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 3.276 instituições de ensino estaduais e municipais, incluindo creches e berçários, em todas as 399 cidades do estado.

