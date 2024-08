Nova Inteligência Artificial promete revolucionar o ensino da matemática nas escolas estaduais

O Governo do Estado do Paraná declarou que apartir deste mês de agosto, o recurso digital Khanmigo, uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) desenvolvida pela Khan Academy, será definitivamente incorporado ao ensino da matemática nas escolas da rede estadual do Paraná. Esta plataforma inovadora promete enriquecer o processo educacional ao atuar como um ‘tutor digital’ para a resolução de exercícios matemáticos.

Desenvolvido para auxiliar os estudantes, o Khanmigo oferecer suporte individualizado aos alunos, respondendo dúvidas em tempo real e adaptando estratégias de ensino às necessidades específicas de cada estudante. A implementação inicial abrangerá cerca de sete mil alunos de 98 escolas pertencentes aos Núcleos Regionais de Educação (NREs) de Apucarana, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Goioerê, Francisco Beltrão, Wenceslau Braz, além de Curitiba e Região Metropolitana (RMC).

Na região do NRE de Wenceslau Braz, três escolas irão receber a implementação inicial deste projeto, somente para 8° ano, sendo elas o Colégio Estadual Anita Canet, em Arapoti, o Colégio Estadual Olavo Bilac, em Jaguariaíva e o Colégio Estadual Cívico-Militar Newton Sampaio, em São José da Boa Vista.

Joaquim Gabriel Faustinoni, chefe do NRE de Wenceslau Braz, afirma que o projeto será de grande importância, influenciando nos métodos pedagógicos, servindo como estímulo para os estudantes.“Esta IA visa proporcionar uma aprendizagem personalizada para cada estudante, ao mesmo tempo em que estimula o raciocínio deles na busca por soluções”, afirmou Joaquim.

Além de beneficiar os alunos, o Khanmigo também oferecerá suporte significativo aos professores. Foto: Lucas Fermin/SEED

Além de beneficiar os alunos, o Khanmigo também oferecerá suporte significativo aos professores. Para os docentes, a plataforma funcionará como uma assistente, auxiliando no planejamento de aulas, atividades e avaliações, e no acompanhamento do desempenho dos alunos, tanto em nível de turma quanto individualmente.

O uso da plataforma permitirá múltiplas aplicações em sala de aula, incluindo revisão de conceitos, apoio na elaboração de planos de aprendizagem, avaliação da compreensão dos alunos e suporte em projetos em grupo, pesquisa e escrita criativa.

Com a implementação do Khanmigo, o Paraná dá um passo significativo em direção a uma educação mais moderna e adaptada às necessidades dos alunos. A expectativa é que essa inovação não apenas melhore o desempenho em matemática, mas também estabeleça um novo padrão para o uso de tecnologias educacionais em todo o país. A integração da IA nas salas de aula reflete o compromisso do estado com a melhoria contínua do ensino e a preparação dos estudantes para os desafios do futuro.