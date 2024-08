O crescimento das compras online e a preferência dos brasileiros pela internet

Nos últimos anos, a compra pela internet se tornou uma prática cada vez mais comum entre os consumidores brasileiros. Este fenômeno, impulsionado por uma combinação de conveniência, diversidade de opções e condições atraentes, está moldando o cenário do varejo e transformando a forma como as pessoas fazem compras.

Continua após a publicidade



A principal vantagem da compra online é, sem dúvida, a conveniência. Com a possibilidade de realizar compras a qualquer hora e de qualquer lugar, os consumidores ganham flexibilidade e economizam tempo. O acesso fácil e rápido a uma vasta gama de produtos e serviços sem a necessidade de enfrentar filas ou deslocamentos é um fator decisivo para muitos.

Continua após a publicidade



Ana Beatriz Farias Honório Bella, uma compradora frequente e entusiasta do e-commerce, destaca a praticidade das compras online. “É muito prático realizar compras online, pois há muitas formas de encontrar o produto que eu quero. Diversas lojas compartilham seus produtos no Instagram com o link, o que facilita ainda mais a compra. Quando não tem o link, eu sempre consigo encontrar pela foto do produto”, afirma Ana.



Outro aspecto atraente das compras online é a variedade e a comparação de preços. Plataformas digitais oferecem uma gama extensa de produtos de diferentes marcas e categorias, permitindo que os consumidores comparem opções e encontrem o melhor preço disponível.

“Uma grande vantagem das compras online é a grande variedade, tanto de marcas quanto das cores do produto. Além disso, há também a variedade de preços, onde nós podemos pesquisar em diversas lojas e comprar o produto com menor custo”, ressalta Ana.



Além da conveniência e da comparação de preços, muitas pessoas preferem comprar online devido às ofertas e promoções exclusivas que frequentemente estão disponíveis nas lojas virtuais. Campanhas de descontos, cupons promocionais e o frete grátis são estratégias comuns usadas pelas lojas para atrair e reter clientes.



Ana Beatriz comenta que graças às notificações de promoções, os consumidores conseguem comprar os produtos com preços muito mais acessíveis. “Uma das vantagens de comprar online, é que as lojas nos enviam notificações das promoções, o que nos instiga a comprar os produtos”, enfatizou.



A evolução das medidas de segurança cibernética e a transparência das políticas de privacidade vêm contribuindo, cada vez mais, para melhorias nas tecnologias de pagamento e proteção de dados, fato que tem aumentado a confiança dos consumidores nas compras digitais.

“Há um tempo atrás, acabei comprando um celular em uma loja não oficial e acabei saindo no prejuízo, mas hoje sempre procuro verificar se a loja é oficial e se o produto possui uma avaliação positiva”, afirma Ana Beatriz.



A prática das compras online tem ganhado um espaço significativo na economia brasileira. No primeiro semestre de 2023, um estudo realizado pela NielsenIQEbit, apontou que o Brasil possui mais de 50 milhões de consumidores virtuais e a tendência deve crescer com o passar dos anos, moldando o futuro do varejo e transformando o consumo de produtos.