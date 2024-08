Secretaria da Educação lança PSS com 30 mil vagas e salários de até R$6.158,04 no Paraná

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Para mais informações e para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site do Instituto Consulplan: www.institutoconsulplan.org.br . Para acessar o edital completo, os interessados devem acessar o site https://d676e6gwpn3ec.cloudfront.net/concursos/1228/1_11543763.pdf e confirmar os dados necessários para a inscrição.

As provas objetivas serão realizadas no dia 29 de setembro em diversas cidades, incluindo Apucarana, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz. A classificação final está prevista para ser divulgada a partir de 9 de dezembro.

Os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, além de provas de títulos e uma prova prática, que inclui a elaboração de um plano de aula. As vagas oferecidas são para carga horária de até 40 horas semanais, com remuneração de até R$6.158,04, incluindo gratificação e vale transporte. Além disso, também estão disponíveis vagas para os cargos de Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC) e Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE).

Os candidatos poderão se inscrever para vagas na Educação Básica e/ou na Educação Profissional. O PSS disponibilizará até 30 mil vagas ao longo do período de vigência, abrangendo os 32 Núcleos Regionais de Educação (NRE) do estado. Os candidatos interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$62,00 para uma vaga ou R$82,00 para inscrições em duas categorias. O PSS terá validade para o ano de 2025, podendo ser prorrogado até 2026.

Na última quinta-feira (25), a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed) anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS). As inscrições estão abertas a partir dessa quinta-feira e poderão ser realizadas online.

Seed lança PSS com 30 mil vagas e salários de até R$6.158,04 no Paraná. Foto SEED

EMPREGO E RENDA Há 1 dia Em Governo do Paraná Paraná Alcança Recorde de Empregos Formais com 3,2 Milhões de Trabalhadores Estado criou 505.723 novas vagas nos últimos quatro anos e meio, consolidando sua posição como um dos líderes em geração de emprego no Brasil

ABASTECIMENTO Há 2 dias Em Governo do Paraná IAT leva água potável a famílias de dois municípios do Norte Pioneiro Ribeirão Claro e Itambaracá estão entre os 25 municípios beneficiados pelas ações do Instituto Água e Terra

OPORTUNIDADE Há 2 dias Em Governo do Paraná Edital do concurso da PGE com salário de R$ 32 mil é publicado; inscrições começam em agosto Concurso público terá inicialmente quatro vagas e tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período