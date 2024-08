Paraná Alcança Recorde de Empregos Formais com 3,2 Milhões de Trabalhadores

O Paraná atingiu um recorde histórico de 3.201.314 pessoas empregadas com carteira assinada, conforme os dados divulgados nesta terça-feira (30) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. O estado criou 505.723 novas vagas nos últimos quatro anos e meio, consolidando sua posição como um dos líderes em geração de emprego no Brasil.

Desde janeiro de 2020, quando foram estabelecidos os padrões metodológicos atuais de coleta e compilação de dados do Caged, o Paraná vem apresentando um crescimento constante no número de empregos formais. Os dados são baseados nos registros mensais feitos pelos empregadores no sistema do Ministério do Trabalho e nas plataformas eSocial e empregadorWeb. Mesmo sendo o quinto estado mais populoso do Brasil, com 11,4 milhões de habitantes segundo o Censo de 2022, o Paraná é o quarto estado com a maior população empregada com carteira assinada e o terceiro que mais criou vagas desde 2020.

Em termos de estoque total de empregos formais, o Paraná fica atrás apenas de São Paulo (14.241.376), Minas Gerais (4.933.054) e Rio de Janeiro (3.829.889), estados mais populosos. O estado também supera outras regiões como Rio Grande do Sul (2.809.293), Santa Catarina (2.557.424), Bahia (2.106.730) e Goiás (1.586.112). No Brasil, o total de empregos formais é de 46.817.319.

Desde o início da série histórica do Caged, em 2020, somente São Paulo (1.926.190) e Minas Gerais (794.429) criaram mais vagas que o Paraná. Rio de Janeiro (482.685), Santa Catarina (421.923), Bahia (368.180), Goiás (321.865) e Rio Grande do Sul (274.740) seguem na sequência. Nos primeiros seis meses de 2024, o Paraná criou 109.913 novas vagas, o segundo melhor resultado semestral desde 2020, ficando atrás apenas do primeiro semestre de 2021, quando o estado registrou 115.445 novos postos de trabalho durante a recuperação pós-pandemia de Covid-19.

O secretário de Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, destacou que o Paraná conseguiu reverter o cenário adverso do mercado de trabalho após a pandemia, atraindo investimentos que impulsionaram a empregabilidade em todas as regiões do estado. Dos 3,2 milhões de empregos formais, 1.388.411 estão no setor de serviços, 784.227 na indústria, 736.162 no comércio, 173.687 na construção e 118.829 na agropecuária. Desde 2020, o setor de serviços liderou a criação de vagas com 242.208 novos postos, seguido pela indústria (104.671), comércio (97.155), construção (46.435) e agropecuária (15.251).

O diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Jorge Callado, ressaltou a expansão ampla do emprego no estado, abrangendo diversas regiões e setores. Em junho, o Paraná abriu 13.572 novas vagas, contribuindo com 88,8% dos empregos gerados na região Sul do país e 6,7% do total nacional, que somou 201.705 novas vagas.