Polícia prende membro de facção criminosa e sua esposa

Na manhã desta quinta-feira (01), a Polícia Militar de Jacarezinho/PR prendeu um homem de 32 anos e sua companheira, de 23 anos, durante o cumprimento de um mandado judicial na Rua Iguaçu, Vila Maria. A operação ocorreu às 6h00 e resultou na apreensão de drogas, uma arma de fogo e outros objetos suspeitos.

Os policiais militares receberam diversas denúncias ao longo do tempo sobre um casal que estaria envolvido no comércio de entorpecentes no município. Além disso, havia informações de que o homem teria ligações com uma facção criminosa e estaria planejando, junto com comparsas, o homicídio de um membro do grupo devido a dívidas pendentes.

Munidos dessas informações e de um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça, os policiais se dirigiram à residência do casal. No local, foi encontrada uma carabina gauge 12 com uma munição, uma sacola contendo uma grande quantidade de maconha e duas porções de cocaína embaladas e prontas para venda. Além disso, foram encontrados R$53,00 em cédulas trocadas.

Durante a busca, os policiais também localizaram três correntes de prata e um aparelho celular com a foto de uma pessoa desconhecida, itens que provavelmente foram deixados como pagamento em troca de drogas.

Após a apreensão dos materiais, o homem e a mulher receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde ficaram à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais. A ação visa combater o tráfico de drogas e desarticular atividades criminosas na região.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da comunidade por meio de denúncias, que são fundamentais para o sucesso de operações como esta. O combate ao tráfico de drogas e à violência associada continua sendo uma prioridade para as forças de segurança de Jacarezinho.

O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos e prevenir futuras ações criminosas relacionadas à facção mencionada. A operação desta manhã é mais um passo no esforço contínuo para garantir a segurança e a tranquilidade da população local.