Paraná oferece financiamento com juros reduzidos para taxistas

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Fomento Paraná, está lançando uma linha de crédito com valor de aproximadamente R$ 50 milhões para financiar a renovação da frota de táxis. A iniciativa, autorizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, foi anunciada na última terça-feira (30), com o objetivo de oferecer juros subsidiados aos taxistas, tornando o financiamento de veículos novos mais acessível e vantajoso.

Continua após a publicidade

Este crédito será disponível para pessoas físicas que possuem autorização, permissão ou concessão do poder público para operar serviços de táxi. Segundo dados informados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o Paraná conta com cerca de 10 mil veículos registrados como táxis.

Continua após a publicidade

Ratinho Junior enfatiza a importância dos taxistas para o estado, relacionando o serviço com o turismo local. “O taxista é o cartão de visitas de uma cidade ou de um Estado, sendo muito importante para o turismo e para a mobilidade urbana”, afirmou o governador. “Queremos proporcionar uma frota moderna, organizada e segura para apoiar o crescimento do turismo e oferecer um serviço de qualidade aos visitantes, contribuindo para a economia do Paraná”, acrescentou.

A linha de crédito, chamada Fomento Taxistas, financiará até 80% do valor de um veículo novo, limitado a R$80 mil por beneficiário, com juros subsidiados pelo governo. As taxas de juros começam a partir de 1,13% ao mês, oferecidas pelo Banco do Empreendedor, enquanto para as mulheres taxistas, a taxa será ainda mais baixa, a partir de 0,99% ao mês, pelo Banco da Mulher Paranaense.

Os financiamentos contemplam a aquisição de veículos novos para serviços de táxi, sejam eles movidos a combustão, híbridos ou elétricos. Além disso, a linha de crédito cobra a conversão de táxis para o uso de Gás Natural Veicular (GNV) e os custos de adaptação de veículos para o transporte de passageiros com deficiência ou necessidades especiais.

Para solicitar o financiamento, os interessados devem apresentar uma série de documentos, incluindo orçamento do veículo ou do serviço a ser contatado, comprovante de residência, Carteira Nacional de Habilitação, RG, certidão de casamento ou Declaração de União Estável, e uma declaração da prefeitura municipal confirmando a permissão para operar como taxista. Os interessados devem entregar essa documentação na sede da Fomento Paraná, em Curitiba, ou em pontos de atendimentos credenciados.

Caso aprovado, o financiamento será liberado diretamente aos fornecedores dos veículos ou aos prestadores de serviços, no caso de conversão para GNV ou adaptação para passageiros com necessidades especiais. O veículo será a única garantia exigida, e o mutuário deverá manter o seguro do veículo até a liquidação das obrigações financeiras.

Para obter mais informações sobre a linha de crédito, os interessados podem entrar em contato com a equipe da Fomento Paraná através do telefone (41) 9 9938-9215.