Acidente mata caminhoneiro de Santo Antônio da Platina

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada da terça-feira (30) tirou a vida de um caminhoneiro residente do município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada na rodovia João Batista Cabral em Santa Cruz do Rio Pardo.

De acordo com as informações divulgadas pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), a colisão envolveu três caminhões que seguiam no sentido capital para o interior pela rodovia SP-225. Um dos veículos é uma carreta carregada com cana de açúcar. O motorista de um Ford Cargo que seguia logo atrás da carreta acabou colidindo contra o veículo e, em seguida, outro caminhão bateu em sua traseira.

Com a violência do impacto, o Ford Cargo teve a cabine destruída e o motorista morreu no local. Seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) e liberado para família de Santo Antônio da Platina. Já os outros dois caminhoneiros não ficaram feridos.

Devido ao acidente, a rodovia ficou interditada em ambos os sentidos.

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.