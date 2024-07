Dois são presos por tráfico de drogas e animais silvestres

Duas pessoas foram presas no fim da tarde desta segunda-feira (29) pelos crimes de tráfico de drogas e posse de aves silvestres. A ocorrência foi registrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam denúncias de que um indivíduo estaria praticando o tráfico de drogas e mantendo animais silvestres em situação de maus tratos. Diante da informação, a equipe foi até o local informado para averiguar a situação.

No local, os policiais flagraram o momento em que uma pessoa estava comprando drogas e, com isso, tentaram realizar a abordagem do suspeito, mas ele fugiu pelo meio da mata. Já na residência, os agentes encontraram duas pessoas que até tentaram fugir, mas acabaram sendo detidas. Durante as buscas na casa, a equipe encontrou 19 pedras de crack prontas para serem comercializadas, além de dinheiro com notas trocadas.

Ainda durante as buscas, os policiais encontraram duas aves silvestres que estavam presas em gaiolas e em situação de maus tratos.

Frente aos fatos, os suspeitos foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.