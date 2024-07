Festa do Bom Jesus da Cana Verde começa domingo em Siqueira Campos

Começa neste domingo (28) a 93ª edição da Festa do Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos. Como já é de tradição, evento irá contar com diversas atrações para o público de todo o país que visita o município até o próximo dia 06 de agosto, dia do padroeiro do município.

A programação deste ano conta com diversas atrações para o público, como a tradicional praça de alimentação com várias opções de lanches, doces, porções, churrascos entre outros. Outras atrações que fazem parte do roteiro dos visitantes é o shopping com várias opções de produtos, o parque de diversões e a cavalgada.

A Festa do Bom Jesus da Cana Verde é um dos mais tradicionais eventos religiosos do Brasil e atrai também devotos de todo o país que vem ao município para fazer promessas, pedidos agradecer os milagres atendidos pelo padroeiro. O cronograma ainda conta com missas que são realizadas diariamente no Santuário do Padroeiro.

Outro fator importante relacionado a festa é que o evento, que costuma atrair em média cerca de 100 mil pessoas a cada edição, também movimenta a economia siqueirense gerando ainda emprego e renda para os moradores.

A tradição começou no final do século XIX quando a imagem do Bom Senhor Jesus da Cana Verde chegou ao município e, com o passar do tempo, se tornou um símbolo de fé para os siqueirenses. Já na década de 1930, o evento foi reconhecido pela Diocese de Jacarezinho e os milagres atribuídos ao padroeiro começaram a atrair cada vez mais pessoas de diferentes regiões tornando a popular “Festa de Siqueira Campos” um dos maiores eventos religiosos do país.