Com apoio do governo do Estado Paraná será sede de evento internacional do Rotary

Maringá será sede do 48º Instituto Rotary do Brasil em setembro de 2025, um evento internacional que reunirá cerca de 2.500 participantes de todos os estados brasileiros e de outros países da América do Sul. O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou o apoio do Governo do Estado e sua participação na programação após um encontro com representantes da organização nesta quinta-feira (25) no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Ratinho Junior destacou que eventos como o promovido pelo Rotary convergem com o objetivo do poder executivo estadual em posicionar o Paraná como um destino atrativo para grandes eventos nacionais e internacionais, alavancando o turismo de negócios e gerando renda para as comunidades locais. O governador enfatizou a importância de visitantes de outros estados e países conhecerem o Paraná, ressaltando o impacto econômico no setor de serviços, como hotéis, restaurantes e transporte.

O governador elogiou a escolha de Maringá como sede do evento anual, comentando que a cidade é organizada e tem boa capacidade para receber um grande volume de visitantes. Ele também mencionou que a descentralização dos grandes eventos no Paraná, tradicionalmente concentrados em Curitiba e Foz do Iguaçu, é benéfica para o estado.

Durante a semana do encontro, que começa em 4 de setembro, os participantes terão a oportunidade de explorar a diversidade cultural e as belezas naturais do Noroeste do Paraná. Estão previstas atividades para promover o turismo regional e mostrar as atrações turísticas de Maringá e arredores.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, que acompanhou a reunião, destacou que a iniciativa visa não apenas mostrar as atrações turísticas da região, mas também fomentar a economia local. Nunes enfatizou a importância de incentivar a venda de produtos típicos da região aos visitantes, promovendo o desenvolvimento econômico local.

O evento, que pela primeira vez na história será realizado fora de uma capital, reunirá profissionais de diversas áreas, proporcionando uma oportunidade para que conheçam o Paraná. O secretário Nunes destacou que o Paraná receberá o maior evento de Rotary no Brasil, o que representa uma grande oportunidade para mostrar as potencialidades do estado.