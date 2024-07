Cafés do Norte Pioneiro brilham na Expo Café Chile 2024

O Grupo 2 Irmãos, representando a marca Café Ghini, participou da Expo Café Chile 2024, promovendo a qualidade do café do Norte Pioneiro do Paraná, especialmente produzido por mulheres. O evento, realizado nos dias 13 e 14 de julho, foi uma vitrine para o café brasileiro no mercado internacional. Figuras importantes como Paulo Roberto, Embaixador do Brasil no Chile, Felipe Neves, representante das Relações Comerciais entre Chile e Brasil, Nira, Embaixadora do Café no Brasil, Thiago Alves, Diretor Comercial, e Jonas Aparecido, produtor do café, estiveram presentes.

Continua após a publicidade

A Expo Café Chile foi fundamental para estabelecer parcerias, incluindo a colaboração com o Café Ouro do Norte, fortalecendo o compromisso com a inovação e a qualidade na produção de café. A participação permitiu ao Grupo 2 Irmãos promover a qualidade superior do Café Ghini. Thiago Alves, diretor do Grupo 2 Irmãos, destacou a participação no evento como uma experiência incrível. Ele relatou que a equipe se conectou com várias pessoas, vendeu todo o café levado e foi bem recebida. Alves frisou que o café produzido por mulheres foi um destaque, sendo o único com essa origem na área onde estavam.

Continua após a publicidade

Recentemente, Wellington Trautwein Bergamaschi, consultor de novos negócios, destacou a importância da presença do Paraná no mercado chileno. Em reunião com Felipe Neves Caetano Ribeiro, Segundo-secretário do Setor Econômico e de Promoção Comercial (SECOM) e do Setor de Agronegócio da Embaixada do Chile, discutiram a participação dos cafés especiais do Norte Pioneiro do Paraná na Expo Café Chile 2024. Bergamaschi afirmou que o convite do Itamaraty para participar da Expo Café Chile é um reconhecimento da qualidade e do potencial dos cafés especiais da região.

Os cafés do Norte Pioneiro do Paraná destacam-se pela qualidade e pelo empoderamento feminino. As mulheres do bairro Matão, em Tomazina, e do bairro Lavrinha, em Pinhalão, são reconhecidas pela produção de cafés com Indicação Geográfica, conquistando reconhecimento nacional e internacional. Esta certificação assegura a procedência e a qualidade dos cafés produzidos. Nira Souza, produtora e coordenadora do projeto Mulheres do Café Matão de Tomazina, contou que a participação na feira foi uma experiência maravilhosa. Durante os dois dias de evento, houve muito aprendizado, troca de contatos e vendas significativas. Ela enfatizou a importância de representar as mulheres do Café Matão e levar a Indicação Geográfica do Norte Pioneiro ao evento.

Para Rafaela Mazzottini, produtora do café Ouro do Norte de Pinhalão, a experiência foi excelente. Ela relatou que a recepção no Chile foi calorosa e que a Embaixada do Brasil prestou toda a assistência necessária. Mazzottini destacou que o contato com pessoas de fora foi uma experiência incrível e considerou a participação como um grande passo à frente para os produtores.

A participação na Expo Café Chile 2024 reafirma o compromisso dos produtores de café do Norte Pioneiro com a excelência e a inovação, destacando a importância do empoderamento feminino na produção de cafés de alta qualidade.