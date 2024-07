Bruna Fogaça anuncia lançamento do devocional ‘Mulheres Escolhidas’

Recentemente, a pré-candidata a prefeita de Santo Antônio da Platina, Bruna Fogaça, anunciou o pré-lançamento de um devocional com o objetivo de promover valores de fé, esperança e propósito entre as mulheres. Intitulado ‘Mulheres Escolhidas’, o livro está recheado com diversas experiências espirituais e aborda temas como a paternidade divina e a busca pela santidade. A obra promete trazer reflexões profundas sobre o mundo espiritual e apresenta testemunhos inspiradores de mulheres que transformaram suas perspectivas e aprofundaram seu relacionamento com Deus.

Bruna Fogaça é uma das coautoras do devocional, que foi idealizado por Rejane Barragan, fundadora do ‘Movimento Mulheres Escolhidas’. Em entrevista à reportagem da Folha, Bruna compartilha sua experiência ao ser convidada para participar do projeto. “Quando recebi o convite para ser uma das coautoras deste livro, escolhi o tema ‘A cura revela o propósito’, devido à minha experiência com Deus, onde a cura me levou à descoberta do meu propósito. No livro, compartilho um testemunho pessoal de como a fé e a oração me ajudaram a superar uma grave enfermidade física na coluna, revelando assim, o meu propósito de vida”, comentou Bruna.

Ela acrescenta que essa experiência a motivou a se reunir com outras mulheres para compartilhar suas histórias de superação e fé, afim de criar um recurso espiritual para outras mulheres. “Essa experiência me motivou a me reunir com outras mulheres para compartilhar nossas histórias de superação e fé, criando um recurso espiritual poderoso e inspirador para outras mulheres”.

A mensagem central do devocional é destacar que Deus tem um propósito específico para cada ser humano, sendo que sua descoberta só é possível quando se encontra a identidade com o Divino. Bruna explica que o devocional traz como mensagem principal os propósitos de Deus para com o ser humano, sendo que cada um possui uma relação com Ele. Segundo ela, o devocional retrata que a descoberta do nosso propósito com Deus só é possível a partir do momento em que cada um encontra sua identidade n’Ele. Além disso, o Bruna comenta que ele enfatiza a importância da paternidade divina e da fé em Deus para superar desafios e encontrar direção na vida.

De acordo com Bruna, este devocional pretende impactar os leitores oferecendo encorajamento e suporte espiritual com exemplos de fé viva. Ao compartilhar testemunhos reais de superação e descoberta de propósito, o livro proporciona às leitoras uma fonte de inspiração e um senso de comunidade, mostrando que não estão sozinhas em suas lutas e que Deus tem um propósito especial para cada uma. Com isso, pretendemos impactar as leitoras, encorajando-as e oferecendo um suporte espiritual baseado em experiências viva.

Bruna acredita que o devocional terá um grande impacto na sociedade atual, promovendo valores de fé, esperança e propósito entre as mulheres. Segundo ela, o devocional oferece um recurso valioso para aquelas que buscam orientação espiritual, encorajando-as a confiar em Deus e a buscar seu propósito de vida.

Bruna também destaca os benefícios do devocional para a vida espiritual das mulheres, como o fortalecimento da fé, o maior senso de comunidade e o suporte espiritual, além de ajudar as mulheres a enfrentar desafios com uma perspectiva renovada. A recepção do pré-lançamento do devocional foi positiva, com leitores e seguidores de Bruna demonstrando apoio e esperando ansiosos pelo lançamento oficial.

“Quando publiquei o pré-lançamento do devocional, os internautas, leitores e seguidores me apoiaram bastante, com muitas mulheres expressando como meu testemunho e os temas do devocional as inspiraram. Várias mulheres já comentaram que se sentiram encorajadas a buscar profundamente seu relacionamento com Deus e a descobrir seus propósitos”, relatou Bruna.

Ela ainda comenta sobre suas expectativas para o livro. “Espero que o lançamento do devocional alcance mulheres em todo o mundo, oferecendo-lhes encorajamento e inspiração para viverem seus propósitos divinos. Desejo que o livro fortaleça a fé das leitoras, ajude-as a superar desafios e as conecte mais profundamente com Deus e com a comunidade de mulheres de fé”.

O devocional, idealizado por Rejane Barragan e parte do ‘Movimento Mulheres Escolhidas’, terá seu lançamento oficial durante a Conferência de Mulheres ‘O Espírito e a Noiva’, que será realizada na igreja Comunidade Evangélica, em Santo Antônio da Platina, nos dias 27 e 28 de setembro.