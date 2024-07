Convenção do PSD vai definir pré-candidatos em Wenceslau Braz

O atual prefeito do município de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, utilizou as redes sociais para anunciar a realização da convenção partidária do PSD que será realizada nesta quinta-feira (25).

Continua após a publicidade

De acordo com o prefeito, o evento será realizado a partir das 19h00 na Câmara Municipal de Vereadores de Wenceslau Braz. A convenção vai contar com a presença de membros dos partidos PSD, PL, Republicanos, União Brasil e MDB.

Continua após a publicidade

Durante o encontro, além de oficializar a pré-candidatura a reeleição nas eleições de outubro, Taidinho também deve anunciar o nome do seu pré-candidato a vice-prefeito para disputa do pleito. Os partidos também devem anunciar os nomes que serão pré-candidatos a vereadores. “Venha participar conosco desse momento tão importante para Wenceslau Braz”, comentou Taidinho.

Após a definição dos nomes, a documentação dos pré-candidatos é encaminhada para análise do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para validação e, caso tudo esteja correto, as campanhas podem ser iniciadas a partir do dia 15 de agosto.