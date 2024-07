Estudantes do Norte Pioneiro iniciam aulas do projeto “Talento Tech”

Começaram nesta segunda-feira (22) as aulas da plataforma digital do programa Talento Tech, um projeto do governo do Paraná que tem como objetivo promover a formação de estudantes da rede pública de ensino em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Entre os 50 municípios selecionados para participar do programa, cinco são do Norte Pioneiro.

O programa contempla mil vagas nesta primeira fase divididas em 50 municípios onde foram levantadas demandas relacionadas aos estímulos de desenvolvimento social e econômico. Na região do Norte Pioneiro, fazem parte do programa os municípios de Congonhinas, Curiúva, Japira, São Jerônimo da Serra e São Sebastião da Amoreira.

O Talento Tech conta com 150 cursos com 20 vagas cada com cronograma dividido em 800 horas de aulas presenciais e a distância com conclusão prevista em dez meses. Além dos cursos, os estudantes irão receber bolsas de incentivo mensais que variam de R$ 1.350 para cursos de nível médio e R$ 1,5 mil para cursos de nível superior.

Os estudantes terão acesso a espaços para aulas presenciais em estruturas físicas que contam com computadores e equipamentos que devem ser devolvidos ao final do curso.

O projeto ainda conta com apoio de empresas parcerias do governo do Estado para contratação de ao menos 50% dos alunos após a conclusão do curso.

O secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, destacou que o programa vai ajudar a mudar e transformar a realidade de vida destes alunos e dos municípios contemplados. “Esse programa permite que o aluno da escola pública dos municípios beneficiados, possam, ao final da sua formação, acessar um mercado de trabalho extremamente competitivo e com altos salários. O programa tem esse caráter social de levar oportunidade para o jovem, mantendo a renda na cidade, através de teletrabalho para grandes corporações”, pontuou.

O secretário de Estado de Educação, Roni Miranda, também falou sobre a importância do programa. “O Talento Tech leva a formação técnica e a qualificação profissional para esses jovens e estudantes, incentivando a formação profissional e a retenção desses talentos dentro do Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior investe e tem essa visão de inovação e de tecnologia para todo o Paraná e para a educação do Estado”, disse.

Ao todo, o governo do Estado está investindo R$ 62 milhões para atender um total de três mil estudantes até o ano de 2026. O Talento Tech é uma iniciativa coordenada pelas secretarias estaduais do Planejamento; da Inovação, Modernização e Transformação Digital; da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; da Educação, além da Fundação Araucária e da Universidade Estadual de Ponta Grossa.