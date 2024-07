Estudante de Wenceslau Braz chega à Final dos JEPS Eletrônicos pela quarta vez consecutiva

No último sábado (20), os jogos de classificação para a final dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) Eletrônicos 2024, entre as categorias de 15 a 17 anos de idade, agitaram a comunidade estudantil, e mais uma vez, um jovem talentoso de Wenceslau Braz demonstrou suas habilidades, garantindo sua vaga na final pela quarta vez consecutiva, solidificando sua posição no mundo dos e-sports.

A competição, apoiada pela Federação do Desporto Escolar, reuniu mais de 11 mil atletas que tiveram a oportunidade de se classificar para as finais em oito modalidades de jogos, sendo eles EAFC 24, Clash Royale, Fortnite, Brawl Stars, Free Fire, League of Legends (LOL), Valorant e Just Dance, onde apenas aqueles que mais se destacaram puderam se classificar para as partidas finais, que consagrarão o campeão paranaense de cada modalidade.

Com uma performance excepcional, Kauan Nassif Maluf, do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, em Wenceslau Braz, conseguiu se classificar para a final de Clash Royale pelo quarto ano consecutivo, comprovando suas habilidades e afirmando seu compromisso com o mundo dos jogos eletrônicos.

Kauan iniciou sua vida nos jogos eletrônicos há mais de quatro anos, entrando realmente no mundo do e-sports durante a pandemia que, segundo ele, foi a época em que mais jogou. “Estou no cenário dos jogos há mais de quatro anos. Quando a pandemia veio, eu entrei de vez no mundo dos jogos. Ficava horas e horas jogando. Nessa época, cheguei a jogar profissionalmente, participando de torneios e campeonatos online, mas infelizmente não segui a carreira profissional por falta de oportunidades. Quem joga sabe como é difícil evoluir sem apoiadores”, comentou.

Kauan realizou sua primeira participação nos JEPS Eletrônicos no ano de 2021, quando estudava no Colégio Estadual Professor Milton Benner. Em sua primeira participação, o jovem foi consagrado o terceiro melhor jogador de Clash Royale do Paraná, conforme a classificação dos JEPS.

Em 2022, Kauan entrou no CESP e passou a representa-lo nas competições. No ano, Kauan foi campeão de Clash Royale nos JEPS e no ano seguinte, ficou em terceiro colocado da competição. Este ano, Kauan voltou em busca do bicampeonato. “Jogarei tudo que eu sei e consigo em busca do bicampeonato paranaense”, enfatizou o jovem.

Em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, Kauan dedicou suas conquistas aos anos de experiência, nos quais já alcançou classificações renomadas dentro do mundo gamer. “Creio que cheguei onde cheguei pelos anos de experiência que tenho, isso gera uma grande vantagem para mim. Já cheguei a ser um dos 10 melhores jogadores da América Latina, joguei com altos nomes do cenário brasileiro e mundial, onde fiz amizades que levarei para a vida”, contou Kauan.

Para ele, a final será um passo significativo, pois contém apenas oponentes de grande potencial. “Creio que será uma final difícil, com oponentes de grande potencial, mas o jogo é jogado e, como esse é meu último ano no JEPS, farei de tudo para conquistar o bicampeonato”, enfatizou o jovem.

Kauan comenta que deseja um dia tornar-se um jogador profissional no mundo do e-sports, mas infelizmente não possui apoiadores de grande influência no momento. “Gostaria muito de um dia me tornar um jogador profissional, ter uma carreira profissional nos e-sports, mas infelizmente não possui a visibilidade e o apoio que queria”, enalteceu Kauan.

Além dos campeonatos de Clash Royale, Kauan já foi o terceiro melhor do JEPS 2023 na modalidade de Free Fire e terceiro melhor jogador de EAFC 23 em um torneio paranaense que englobou todas as escolas e universidades do Paraná.

A final dos Jogos Escolares do Paraná Eletrônicos 2024 será realizada no dia três de agosto no município de Pato Branco, onde o estado conhecerá os campeões das oito modalidades que se consagrarão Campeões Paranaenses dos JEPS Eletrônicos 2024.