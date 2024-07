AMA-WB critica pastor por declarações preconceituosas sobre o autismo

Um pastor da Assembleia de Deus, Washington Almeida, tornou-se alvo de duras críticas nas redes sociais após fazer declarações controversas sobre o autismo durante um culto. O vídeo, que mostra o pastor associando o Transtorno do Espectro Autista (TEA) a forças demoníacas, provocou indignação entre internautas e defensores dos direitos das pessoas com TEA.

O episódio ocorreu durante um evento em comemoração aos 90 anos da igreja evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Tucuruí, no Pará. Na pregação, o pastor afirmou que o aumento de crianças autistas seria resultado de “visitas demoníacas” aos ventres das mães durante a gravidez. “O diabo está visitando o ventre das desprotegidas”, disse ele, indicando que as crianças com TEA nascem por ações demoníacas.

A repercussão foi imediata. Mães, pais, associações e defensores dos direitos das pessoas com TEA expressaram repúdio e tristeza com as declarações. Veríssima Calazani Alves, presidente da Associação de Mães de Autistas de Wenceslau Braz (AMA-WB), condenou as falas do pastor, classificando-as como desumanas e preconceituosas.

“Infelizmente muitas mães, famílias atípicas e principalmente os próprios autistas ainda passam e sofrem com esse tipo de situação no dia a dia. Esse fato do vídeo ilustra uma realidade muito triste, desumana e preconceituosa. Causa uma dor enorme em nós. Os ouvidos ardem e os olhos se enchem com esse tipo de situação”, afirmou a presidente.

Veríssima também comenta que a luta pela aceitação das famílias atípicas é uma luta constante, e que a AMA-WB tem como principal objetivo garantir que isso aconteça, conscientizando as pessoas sobre a realidade do Transtorno do Espectro Autista.

“Eliminar esse tipo de preconceito e garantir que as pessoas com TEA tenham uma inclusão maior na sociedade é uma luta constante das famílias atípicas e nós como uma associação que busca garantir os direitos dessas pessoas, temos como forte objetivo conscientizar e informar a sociedade, para que possam entender o que realmente é o autismo, garantindo que ações como essa do pastor não ocorram mais”, acrescentou Veríssima.

SOBRE A SITUAÇÃO

Durante o culto, o pastor afirmou categoricamente que “o diabo está visitando o ventre das desprotegidas”. Segundo falas dele durante o culto, quase 30% das crianças nascidas hoje em dia são autistas devido às supostas ações demoníacas.

“A cada 100 crianças que nascem hoje em dia, nós temos um percentual gigantesco de pessoas com ventres visitadas e manipuladas pela escuridão. As crianças de hoje, a cada 100, 30 nascem autistas, em vários graus”, afirmou o pastor.

O pastor ainda tentou explicar o porquê de isso estar acontecendo. “O que está acontecendo? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daquelas que não tem a graça, a instrumentalidade para saber lidar com o mundo espiritual, e ele só procura os vulneráveis, os desassistidos”, afirmou o pastor reforçando suas falas.

Após a divulgação do vídeo nas redes sociais, internautas, mães e pais de pessoas com TEA, associações, protetores dos direitos das pessoas com TEA têm se manifestado, demonstrando repúdio e tristeza com as falas do pastor.

Contudo, na última terça-feira (16), o pastor publicou um vídeo pedindo perdão pelas falas proferidas durante a pregação e que este tipo de pensamento não faz parte de seu caráter. "Entendo que, às vezes, no calor da mensagem, podemos acabar cometendo erros. Reconheço isso e estou aqui diante de todos para me retratar e pedir perdão. Esta não é a minha índole ou caráter. Por favor, me perdoem, em nome de Jesus," disse Washington Almeida.