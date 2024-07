Saúde de Wenceslau Braz se destaca em avaliação do Tribunal de Contas do Estado

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) divulgou recentemente o ranking das melhores cidades da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) na área da saúde para o ano de 2023. Este levantamento anual avalia diversos indicadores relacionados à qualidade dos serviços de saúde, oferecendo uma visão detalhada sobre o desempenho dos municípios na promoção do bem-estar de suas populações.

A avaliação abrangeu as 23 cidades da AMUNORPI e considerou oito critérios específicos: instrumentos de planejamento, gestão do trabalho, coordenação do cuidado, territorialização e vínculos, oferta de serviços, promoção da saúde, assistência farmacêutica e estrutura física. Os resultados foram classificados em uma escala de zero a 10, refletindo a qualidade dos serviços prestados.

Entre os municípios avaliados, Wenceslau Braz brilhou com sua destacada performance, conquistando o segundo lugar no ranking com uma avaliação de 8,85. A secretária de Saúde da cidade, Ana Cristina, expressou sua satisfação e orgulho com o resultado.

“Estou muito feliz e orgulhosa por nossos serviços. As avaliações do Tribunal de Contas do Paraná possuem critérios muito rígidos, e mesmo assim conseguimos ficar como a segunda melhor cidade da região. Isso é um reflexo do trabalho árduo e da dedicação de toda a equipe de saúde de Wenceslau Braz”, comentou Ana Cristina.

Para ela, o resultado positivo conquistado pelo município se deu através dos trabalhos realizados pelas equipes de saúde. “Acredito que o engajamento das nossas equipes em estruturar os trabalhos aceitando todos os desafios propostos foi a chave para a conquista desse resultado”, comentou a secretária.

Ana também comentou que parte do resultado se deu pela autonomia nos serviços, junto ao apoio do atual prefeito do município, Athayde Ferreira dos Santos Júnior, conhecido como Taidinho. “Acredito que outro motivo para conseguirmos tal resultado seja a autonomia de nossas equipes para executar os serviços, que sempre são supervisionados e apoiados pelo prefeito”, acrescentou Ana.

Para ela, esse resultado trará grande diferença para o município. “Creio que a partir desse resultado, poderemos melhorar a qualidade da saúde de Wenceslau Braz, investindo cada vez mais na saúde da população”, enfatizou. “Somos a segunda melhor cidade do Norte Pioneiro em qualidade de saúde, isso reflete na qualidade de vida da comunidade brazense”, concluiu Ana.

No geral, Jundiaí do Sul liderou o ranking com uma avaliação de 8,86, seguido por Wenceslau Braz. Em terceiro lugar, Tomazina alcançou uma nota de 8,61. As quatro e cinco posições foram ocupadas por Figueira e Japira, respectivamente, com avaliações de 8,16 e 8,01.

O TCE-PR avaliou as cidades com base em critérios abrangentes, proporcionando uma visão detalhada sobre a qualidade dos serviços de saúde. Entre os critérios considerados estão a qualidade e eficácia dos planos e estratégias de saúde, eficiência na administração dos recursos humanos e materiais, integração dos serviços de saúde e coordenação entre diferentes níveis de atendimento, capacidade de atender às necessidades específicas da população local, disponibilidade e variedade de serviços.

Além de ações voltadas para a prevenção de doenças e promoção de saúde, qualidade e acesso aos medicamentos necessários e as condições das instalações e dos equipamentos de saúde do município

O ranking divulgado pelo TCE-PR é uma ferramenta essencial para orientar políticas públicas e direcionar investimentos na área da saúde. A avaliação fornece informações valiosas que permitem aos gestores identificar áreas de melhoria e adotar boas práticas observadas nas cidades que se destacaram. A competição saudável entre os municípios também estimula a busca constante pela excelência nos serviços de saúde.

A divulgação do ranking das melhores cidades da AMUNORPI na área da saúde destaca o excepcional desempenho de Wenceslau Braz, que, com uma nota de 8,85, se estabeleceu como a segunda melhor cidade da região. A avaliação abrangente realizada pelo TCE-PR proporciona uma base sólida para a implementação de melhorias contínuas, garantindo que os municípios possam oferecer serviços de saúde cada vez mais eficientes e acessíveis para seus cidadãos.