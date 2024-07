Governo do Paraná investe mais de R$ 125 milhões em estradas rurais

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), assinou convênios para a pavimentação de estradas rurais, com um investimento total superior a R$ 125 milhões no primeiro semestre de 2024. Desse montante, R$ 109,4 milhões serão financiados pelo Tesouro Estadual, enquanto R$ 15,6 milhões correspondem a contrapartidas municipais.

Os convênios contemplam a pavimentação de 114,78 quilômetros de estradas em 35 municípios. Dentre as vias beneficiadas, vinte e duas receberão blocos sextavados, sete serão cobertas por pedras irregulares, quatro terão revestimento asfáltico, uma será pavimentada com pavers de concreto e outra com paralelepípedos.

A melhoria na pavimentação das estradas rurais impactará diretamente 77 comunidades, beneficiando pelo menos 6,6 mil agricultores que vivem nas proximidades. Esta ação faz parte do Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas (Estradas da Integração).

O programa visa à conservação da qualidade e fertilidade do solo das propriedades rurais, contribuindo para evitar o escorrimento da água das propriedades para as estradas. Isso é essencial para garantir a renda dos produtores rurais. "O programa Estradas da Integração é uma ação que visa ao controle da erosão por meio da redução da poluição dos cursos de água e melhoria da trafegabilidade", explicou o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza.

Além de melhorar a qualidade do solo e a conservação ambiental, o programa traz benefícios adicionais como a melhoria no transporte escolar, conforto para doentes em tratamento e novas oportunidades de renda, como o turismo rural.

Com a assinatura dos convênios, os municípios serão responsáveis por realizar as licitações para contratar os serviços de pavimentação. Nos primeiros seis meses deste ano, com a assinatura desses novos convênios, o Estado terá pavimentado cerca de 1.350 quilômetros de estradas rurais desde o início do Programa Estradas da Integração, em 2019. Este esforço beneficiou mais de mil comunidades e cerca de 90 mil famílias, com um investimento total que ultrapassa R$ 521 milhões.

O Programa Estradas da Integração reflete o compromisso do Governo do Paraná em melhorar a infraestrutura rural, promovendo o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida das comunidades agrícolas do estado.